Bare snakk om noen millimeter.

Fredag morgen var det registrert 338 millimeter nedbør i august i Bergen. Nedbørsrekorden stammer fra 1929, da det falt 415 millimeter nedbør i august.

Hvis det faller 77 millimeter fra fredag til lørdag morgen, blir det like vått som i 1929. Faller det 78 millimeter eller mer, er det rekord.

– Det skal regne mye, men jeg tviler på at det kommer så mye som 77 millimeter, sier Roar Inge Hansen, meteorolog ved Storm Geo.

Han har nedbørstall tilbake til 1800-tallet for Bergen. Rekordmålingen fra 1929 ble gjort på Fredriksberg. I 1983 begynte man å måle på Florida, som regnes for å være noe mer fuktig enn Frederiksberg på Nordnes.

Blir trolig nest våteste

Nest fuktigste augustmåned var i 2016 med 369 millimeter. Hansen tror vi passerer den med brukbar margin før lørdag morgen klokken 08.00.

Gunnar Livik er vakthavende meteorolog ved Vervarslinga på Vestlandet. Også han er klar på at det kommer til å regne mye ved inngangen på helgen.

– Fra fredag kveld til lørdag morgen kan det komme 30–50 millimeter nedbør i Bergen, sier han.

Han forteller til BT at de forventer mellom 60 og 80 millimeter nedbør i midtre strøk av Hordaland frem til lørdag morgen. Utsatte steder vil være Osterøy, Gulfjellet og Kvamskogen.

Opp mot 100 mm

Hos kollega Stormgeo tror man det skal bli enda våtere.

– Den siste prognosen tilsier opp mot 100 millimeter nedbør frem til lørdag morgen i indre strøk, sier Camilla Albertsen, vakthavende meteorolog.

Det betyr at strøkene øst for Bergen er blant de mest utsatte, for eksempel langs E16 mot Voss.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Stenger E16

NVE melder dessuten om gult farenivå for flom- og jordskred på Vestlandet.

Fredag klokken 09.19 stengte også Statens vegvesen E16 ved Bolstad. Årsak: Det kom masse nedover fjellsiden og man fryktet ras over veien.

Vegtrafikksentralen opplyser at E16 blir stengt fra fredag kveld klokken 20.00 til lørdag morgen klokken 07.00.

– Veien stenges ved Bolstadtunnelen som følge av nedbøren som er meldt, sier trafikkoperatør Kjetil Løvås.

Natt til torsdag gikk det to ras på E16, på hver side av Bolstadtunnelen, som følge av de store nedbørsmengdene som kom. Totalt var 19 personer innestengt i tunnelen i rundt 12 timer, før ett felt ble åpnet i 14-tiden torsdag.

Fra torsdag kveld klokken 20 til fredag morgen klokken 08 kom det 27,4 millimeter nedbør på Florida i Bergen. På de 24 siste timene var tallet 31,5 millimeter, ifølge Vervarslinga på Vestlandet.

Våtest var det på Kvamskogen, med 33,5 millimeter nedbør fra torsdag morgen klokken 08 til fredag morgen klokken 08.

Melder vind

Stormgeo operer med andre tall enn Vervarslinga på Vestlandet. Hos dem var det Myrkdalen som var våtest, med 38,1 millimeter nedbør fra torsdag morgen til fredag morgen. Deretter fulgte Skredderdalen mellom Sandviksfjellet og Fløyen i Bergen.

Meteorolog Livik melder videre om ganske sterk vind enkelte steder i Hordaland. Kulingen kan bli både stiv og sterk.

– Den kommer fra sør eller sørvestlig retning, sier Livik.

Lørdag og søndag på formiddagen skal det lette opp, ifølge prognosene. Det er i så fall gode nyheter for dem som har tenkt å besøke Bergen Matfestival på Koengen.