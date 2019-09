Roger Valhammer (Ap) må samle seks partier med vidt forskjellig politikk for å sikre seg flertall.

Allerede før forhandlingene om makten i Bergen de neste fire årene var startet, begynte problemene å melde seg. Flere KrF-topper slo fast at det er totalt uaktuelt å ha et formelt samarbeid med partiet Rødt.

Det er ikke bare disse partiene som er uenige med hverandre.

Her er oversikten over de vanskeligste politikkområdene for de seks partiene som nå skal forhandle.

1. Hvem får passe barn og syke?

Venstresiden har gått til valg på at private aktører skal kastes ut av kommunebudsjettet. SV har gjort det til et hovedkrav for byrådssamarbeid å avslutte/utfase alle kontraktene med kommersielle aktører innen eldreomsorg, tjenester til utviklingshemmede og renhold. Private barnehageplasser skal også tilbakeføres til kommunal drift.

På andre siden av bordet sitter Venstre, som gikk til valg på at sykehjem skal drives av private.

– Men det viktigste vi skal gjøre er å bruke de private barnehagene for å nå målene om bydelsvis barnehagedekning, sa Venstres listetopp Erlend Horn da BT snakket med han i valgkampen.

2. Hva skal de bruke pengene på?

Pedersen, Terje / NTB scanpix

KrF har på sin side rettet to hovedkrav til et byrådssamarbeid etter valget:

Et eget «fritidskort» som alle barn og unge kan bruke på fritidsaktiviteter med kontingent.

En egen, kommunal engangsstøtte til gravide som ikke har egne opptjente rettigheter.

Dette vil koste kommunen opp til 150 millioner kroner hvert år. Dette er penger SV heller vil bruke på å øke sosialhjelpssatsene. Det har de forsøkt å få støtte fra byrådet på i fire år.

– Da ville vi nådd et nivå som gjør det mulig for denne gruppen å planlegge økonomien sin, og som vil gjøre hverdagen deres mye bedre, sa listetopp Mikkel Grüner før valget.

Prisen? Minst 100 millioner kroner.

Ap har på sin side lansert gratis SFO som vil få en prislapp i 100-millionersklassen. Den prioriteringen er det langt fra unison enighet om rundt kaffebordet til Valhammer.

3. Hvordan skal de betale for seg?

Bjørn Erik Larsen

En ting er uenigheten rundt pengebruken. Partiene er langt fra enige i hvordan de kan hente inn pengene. Rødt ønsker store endringer i eiendomsskatt. I dag er skattesatsen 2,6 promille mens bunnfradraget er på 1 million. Det betyr at boligene med skatteverdi på én million kroner eller mindre slipper å betale.

Rødt vil endre promillen til 5 med bunnfradrag på 2,1 millioner. Det betyr at halvparten slipper å betale eiendomsskatt, mens de med dyrest bolig må betale mye mer. Det vil øke inntektene til kommunen med rundt 30 millioner. SVs forslag innebærer 180 millioner kroner mer inn til kommunekassen.

Verken Venstre eller KrF er interessert i slike økninger. Ap kan gå med på noen endringer, men langt fra det nivået som venstresiden skisserer.

4. Hvor skal den der Bybanen gå?

Ørjan Deisz

Den største utfordringen kan fort vise seg å bli bybanetraseen til Åsane. Både Senterpartiet og Rødt vil ha traseen i tunnel gjennom sentrum. Venstre, KrF og SV har vært krystallklare på at den skal gå over Bryggen.

Ap og MDG var opprinnelig for tunnel, men sier de ikke ønsker omkamp om den vedtatte Bryggen-traseen.

Her er ting i bevegelse. Både Rødt og KrF har sendt ut signaler om at de kan endre standpunkter her.