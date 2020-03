Slik skal Helse Bergen hindre smitte fra egne ansatte

Haukeland-ansatte som har vært på vinterferie i for eksempel Nord-Italia, får ikke komme på jobb mandag før de har ringt smittevernpersonell i Helse Bergen.

Helse Bergen har innført rutiner for egne ansatte som har vært på vinterferie i land med vedvarende korona-spredning. Foto: Marita Aarekol

Det opplyser fagdirektør Marta Ebbing i Helse Bergen søndag.

Fredag kveld ble det kjent at en lege ved øyeavdelingen på Ullevål sykehus hadde fått påvist koronaviruset etter en ferietur til Nord-Italia. Søndag formiddag har ytterligere fire ansatte ved samme avdeling fått påvist viruset.

Egen vaktordning

På Vestlandet er vinterferien slutt denne helgen. Helse Bergen kjenner til at enkelte ansatte har vært på vinterferie i Nord-Italia.

– De av våre ansatte som har feriert i områder med vedvarende koronasmitte, må ta kontakt med smittevernlege på Haukeland via sentralbordet for å få individuelle råd. Dette må de gjøre før de får komme tilbake på jobb, sier Marta Ebbing.

Det er opprettet en egen vaktordning som skal ta seg av slike henvendelser fra ansatte.

Sendt ut SMS

Ebbing sier de også har sendt til SMS til alle ledere ned til nivå tre, det vil si ned til og med avdelingssykepleiere, med informasjon. Og det er lagt ut informasjon på Helse Bergens intranett og helse-bergen.no.

Den interne vaktordningen for ansatte vil tre i kraft fra i ettermiddag av.

– Siden mange ansatte ikke leser mail i ferien, eller logger seg inn på intranett, håper vi å nå alle de det gjelder ved å gå ut i mediene, pluss utsendelse av sms-ene, sier Ebbing.

Nye nasjonale retningslinjer

De nasjonale retningslinjene for helsepersonell ble endret søndag kveld, og anbefaler at ansatte som siste 14 dager har vært i et område med utbredt smitte, eller som har husstandsmedlemmer som er mistenkte tilfeller, bør ta kontakt med arbeidsstedets smittevernansvarlige etter hjemkomst slik at de kan få personlig veiledning.

Pr. i dag er det Kina, Sør-Korea, Italia, Iran og Japan som har flest registrerte smittede.

Lørdag ble det kjent at totalt fem personer i Bergen er smittet av koronaviruset. Mellom 20 og 40 er i hjemmeisolasjon.