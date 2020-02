Skadet i hodet og overkropp etter arbeidsulykke ved Lagunen

En mann i 30-årene er sendt til sykehus med hodeskade etter en losseulykke ved Lagunen.

Ifølge politiets innsatsleder sviktet treverket under kjøleaggregatet under lossing ved Lagunen. Foto: 2211-tipser

Politiet ble varslet om arbeidsulykken klokken 12.04 tirsdag.

– Ulykken har skjedd under lossing av et stort kjøleaggregat. Mannen, som er i 30-årene, har fått klemskader i hodet og overkroppen, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til BT.

Den skadede mannen var bevisst da han ble hentet av ambulansen.

– Det er en alvorlig hendelse. Mannen har fått kjøleaggregatet delvis over seg, sier Knappen.

Frank Listøl, som er politiets innsatsleder på stedet, sier at politiet har samlet bevis og avhørt og kartlagt vitner til ulykken som skjedde ved kjøpesenteret på Lagunen.

– Mannen er skadet i hodet, noe mer kan vi ikke si om skadeomfanget. Han ble hentet idet vi kom frem, så vi har ikke snakket med ham, sier Listøl.

Politiet er ferdige med sine undersøkelser på stedet. Foto: 2211-tipser

Ifølge politiets innsatsleder skjedde ulykken da en semitrailer fra Litauen skulle losses.

– Det var bygd noen paller under aggregatet som ser ut som et svært kjøleskap. Det svikter i treverket under idet en truck tar gaflene under. Kjøleaggregatet vipper, slik at en hjelpemann får det over seg, sier Listøl.

Han anslår at kjøleaggregatet veier flere hundre kilo.

– Politiet har opprettet en undersøkelsessak. Det er flere spørsmål vi har. Hvorfor treverket svikter. Hva som gjør at kjøleaggregatet vipper inne på trailerplanet og hvor kompetente de som operer trucken er, sier Listøl.

Arbeidstilsynet er varslet.