Podkast: Er dette årets verste påsketips?

Høyr siste episode av «Nokon må gå» i påska.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Gerd Tjeldflåt (frå v.), Jens Kihl og Morten Myksvoll snakkar inn påska i vekas episode av «Nokon må gå». Foto: Geir Martin Strande (arkiv)

Statsminister Erna Solberg vil la samfunnet kome litt tilbake til normalen om knappe to veker. Det er sjølvsagt også tema i påskeepisoden av «Nokon må gå».

BT-kommentatorane Jens Kihl, Gerd Tjeldflåt og Morten Myksvoll er heilt samstemte i at statsministeren har gjort ein god figur så langt i krisehandteringa.

Høyr vekas episode i appen BT Lytt eller her:

– Det var eit ekstremt vanskeleg bodskap ho skulle formidle tysdag. Ho risikerer at folk anten slappar for mykje av, eller at folk ikkje stolar på at tiltaka bør bli mjuka opp. Begge deler vil vere kritisk, seier Tjeldflåt.

På meiningsmålingar blir likevel Høgre lønna med gode tal.

– Men kvifor blir ikkje Venstre og KrF premiert av veljarane på same måte, spør Kihl.

I tillegg får du tips til kva du kan gjere i påska, og i vekas Å Vestland er temaet Askøy. Kvifor får ein av landets største kommunar aldri sving på utelivet?

Høyr vekas episode her eller i appen BT Lytt, som du kan laste ned i App Store eller Google Play.