Sigmund Langeland til minne

Sigmund Langeland døde brått 26. februar, bare 57 år gammel.

Publisert Publisert Nå nettopp

Sigmund Langeland døde 26. februar, 57 år gammel. Foto: privat

Det var med sjokk og sorg vi skjønte at Sigmund Langeland hadde forlatt oss, helt uten forvarsel.

Han var på jobb den ene dagen. Vi snakket sammen, spiste lunsj sammen og det var ingenting som skulle tilsi at det var siste gang vi skulle møtes. Det er ikke til å forstå.

Sigmund var en ung og sprek 57-åring, ute og jogget eller tok en tur som han gjorde dagstøtt.

Det sier likevel noe at vi ante uråd så snart han ikke dukket opp på jobb dagen etter uten noen melding. Det visste vi at han normalt aldri ville gjøre. Det ble usigelig trist.

Sigmund ble ansatt så tidlig som april 1983 i Norges Sildesalgslag, i det som den gang hette «bokholderiet», rett etter videregående skole.

Han hadde tidligere fulgt sin far, Johan Langeland, som var salgsleder i Sildelaget, og han hadde sommerjobber her når han gikk på skolen.

Man kan godt si at han vokste opp med Sildelaget og at han ikke ønsket å forlate det siden. Sildelaget ble en stor del av Sigmunds liv, og Sigmund hørte til.

Han var alltid dyktig og pliktoppfyllende i jobben sin ved faktura- og avregningsavdelingen som konsulent og senere rundt auksjonsbordet på salgsavdelingen.

Å yte god service for yrkesutøverne på havet, kjøpere og kunder var viktig for Sigmund. Det ble hele 37 år i fiskernes tjeneste.

Sigmund var en mann med mange interesser. Han hadde stor kunnskap om mye, geografi, historie, sport, politikk og samfunnsliv. Han likte å reise og hadde et mål om å besøke alle verdensdeler.

Dette var før folk flest dro til fjerne strøk. Han sendte oss reisebrev fra steder han besøkte, morsomme og underfundige med et skråblikk på det han så rundt seg. Nærmest kåserier, med en penn en forfatter verdig, fra SigtheBig, navnet han brukte i tidlige Internett- tider.

Han var et oppkomme av kunnskap, og vi hadde mange fine stunder med quiz i kantinen eller på reiser de ansatte hadde sammen.

Når vi var på tur lagde han ofte rebuser som var rimelig utfordrende for oss andre. Sigmund kunne blitt hva han ville, vi er alle glad for at han ville være med oss.

Han var beskjeden for egen del. Han deltok i fellesskapet som tillitsvalgt, medlem i Arbeidsmiljøutvalget og som verneombud.

Som hans nærmeste leder så fint uttrykte det på minnesidene: «Kjære Sigmund. Du var en stor mann som tok liten plass.» Det kan vi alle slutte oss til.

Det er veldig leit at vi ikke skulle få hedre Sigmund en siste gang i hans bisettelse. Vi ville så gjerne delta, men med denne situasjonen vi alle er oppe i nå så må vi bare akseptere at sånn er det.

Vår varmeste tanker går til Catia og nærmeste familie.

Sigmund Langeland vil bli dypt savnet.

Kolleger i Norges Sildesalgslag