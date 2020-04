Åpner idrettsanlegg for organisert idrett i Bergen

Bergen kommune åpner opp alle sine utendørsanlegg for den organiserte idretten.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Søndag 22. mars ble det besluttet å stenge anlegget på Nymark. Nå vil det bli åpnet igjen. Foto: Bård Bøe

På en pressekonferanse onsdag anbefalte Helsedirektoratet å drive organisert idrett igjen, så lenge man opprettholder smittevernsreglene.

Grunnregelen er: Maks fem personer og to meters avstand.

Onsdag uttalte idrettsbyråd Endre Tvinnerheim at de ikke ville åpne for idrett før Helsedirektoratet klargjorde hva de mente.

– For oss er det uklart hva oppmykningen egentlig betyr, sa idrettsbyråd Endre Tvinnerheim til BT.

Åpner for idretten

Søndag melder kommunen at det nå blir åpnet for organisert idrett igjen. Idrettsanleggene har vært stengt siden 24. mars.

Idretten vil skje i tråd med retningslinjene for organisert idrett fra Helsedirektoratet og NIF.

– Jeg er glad for at vi nå kan åpne opp for idrettsaktiviteter i noe større grad, og jeg vil takke idretten for god og konstruktiv dialogen denne uken, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Byrådsleder Roger Valhammer tror det vil gå fint å overholde smittevernsreglene. Foto: Paul Sigve Amundsen (arkiv)

Han mener idretten vil klare å både ivareta smittehensynet og gi mulighet til fysisk aktivitet.

– Ved å åpne for strengt regulert organisert aktivitet viser samfunnet idretten stor tillit, og jeg har stor tro på at våre idrettslag forvalter den på en veldig god måte, sier byrådslederen.

Valhammer understreker at det er en forutsetning at alle klarer å rette seg etter retningslinjene som gjelder.

Strenge regler

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder disse reglene:

Deltakerne skal til enhver tid holde minst to meters avstand.

En gruppe kan bestå av maksimalt fem personer inkludert trener.

Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som har ansvar for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.

Deltakerne kan ikke berøre samme gjenstand.

De generelle smittevernreglene om god hånd- og hostehygiene skal overholdes.

Det må ikke forekomme spytting.

Aktiviteten skal utøves på en forsiktig måte for å unngå skader.

Det oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Svømmehaller holdes stengt

Av kapasitetshensyn holdes innendørsanleggene stengt, bortsett fra Leikvanghallen og Høiehallen som holder åpent for organisert idrett, opplyser kommunen.

Svømmehaller holder fortsatt stengt. Isanleggene som er stengt for sesongen, vil ikke åpnes opp igjen.

Klubbene og lagene er selv ansvarlig for at retningslinjene overholdes, står det i meldingen.

– Ved brudd på disse vil Bergen kommune vurdere forbud, skriver kommunen i meldingen.