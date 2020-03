Podkast: Er det lov å tøyse med koronaen no?

Høyr vekas episode av «Nokon må gå».

Det blir mykje snakk om koronautbrotet i denne vekas «Nokon må gå», men litt Venstre-preik blir det òg tid til. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Denne veka handlar det mykje om korona i BTs samfunnspodkast «Nokon må gå».

– Det er ikkje noko samfunn der ute slik vi kjenner det, seier BT-kommentator Morten Myksvoll, og er dermed farleg nær å bli podkastens svar på Margaret Thatcher.

No er Bergen, Vestlandet og Noreg tungt prega av små og store tiltak for å avgrense epidemien mest mogeleg.

– Eg har vore på ein del nachspiel i mitt liv, men eg har aldri sett så mykje sprit på same stad som eg no ser i BTs redaksjonslokale, meiner kommentatorkollega Jens Kihl.

Det er berre å innrømme: Også Nokon må gå er pålagt heimekontor. Det påverkar diverre lydkvaliteten ganske markant. Vi orsakar og håpar på ei betre løysing til neste veke.

Saman med kollega Gerd Margrete Tjeldflåt diskuterer dei eit av vår tids store spørsmål: Er det lov å tøyse med koronaen? Svaret viser seg heldigvis å vere ja.

Ingen Nokon må gå-episode utan ein snutt om dei som faktisk må gå. Korleis blir Venstre utan Trine Skei Grande? Og kva var det eigentleg som skjedde?

Og heilt til slutt: I spalta Å Vestland er det på tide å avsløre kva dei nye hygiene-reglane eigentleg handlar om: Alle nordmenn må oppføre seg som vestlendingar. God avstand og mutt haldning er to stikkord.

