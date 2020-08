Menn tiltalt for å ha tatt imot ulovlig konge­krabbe i Bergen og Os

– De hadde tilgang på fryselager.

Denne esken med kongekrabbe ble beslaglagt i Bergen i forbindelse med opprullingen av et større nettverk. Foto: Økokrim/politiet

To menn er tiltalt for grovt heleri – for å ha tatt imot ulovlig kongekrabbe i Bergen og Os. Bestemmelsen i straffeloven har en øvre strafferamme på seks års fengsel.

Tiltalene kommer i forbindelse med opprullingen av et større nettverk som skal ha drevet med ulovlig fangst og omsetning av kongekrabbe, den såkalte kongekrabbe-saken.

Krabbene som kom til Vestland var ment for videresalg, mener Økokrim, som mandag meldte om de to nye tiltalene i saken.

Fryselager

Tiltalene gjelder to menn i 30-årene som har «hovedtilhold i Bergen», sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til BT.

Kampen opplyser at tiltalen omfatter to leveringer av til sammen 700 kilo kongekrabbe i august og september i fjor.

Den ene leveringen knyttes til Møhlenpris i Bergen, den andre Lepsøy i tidligere Os kommune, opplyser førstestatsadvokaten.

– De hadde tilgang på fryselager disse stedene, sier Kampen.

350.000 kroner

Førstestatsadvokaten sier det i tiltalen er angitt en verdi på minst 350.000 kroner, altså en kilopris på minst 500 kroner.

Ifølge Økokrim er dette den første saken i komplekset mot personer på Vestlandet.

Økokrim opplyser at Vest politidistrikt har stått for den operative etterforskningen på Vestlandet.