Byrådet går av dersom det blir mistillit mot skole­byråden

– Betrakter det som mistillit mot hele byrådet.

– HADDE KONTROLL: Skolebyråd Linn Kristin Engø mener feilen i Vigilo-saken skyldes for dårlig risikovurdering. Men hun avviste tirsdag at de ikke hadde kontroll. Foto: Silje Katrine Robinson

Tirsdag var det høring om Vigilo-skandalen. Den varte i over åtte timer og målet var å finne ut hvordan skolebyråd Linn Kristin Engø (Ap) og resten av kommuneledelsen har håndtert saken.

Etterpå sa Høyre, Folkeaksjonen nei til mer bompenger, Frp, SV og Senterpartiet at de vurderer et mistillitsforslag mot byråden.

Sammen har de flertall i bystyret. De kan dermed velte byråden.

Onsdag sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) at dersom det skjer, vil han stille kabinettspørsmål.

Det betyr at hele byrådet vil gå av dersom det blir flertall for mistillit mot skolebyråden.

– Styrt på tvers av byråder

– Jeg mener det ikke er grunnlag for mistillit mot Engø. Jeg mener det kom veldig tydelig frem på gårsdagens høring at hun ikke har vært kjent med utfordringene som har vært i prosjektet, og at hun har gjort alt hun kunne for å ordne opp etter at hun fikk kjennskap til det, sier han.

Valhammer påpeker samtidig at Vigilo delvis har vært styrt gjennom et digitaliseringsprosjekt som går på tvers av byrådsavdelinger og byråder. Derfor mener han at byrådet samlet må ta ansvar.

– Hva tenker du om at flere partier har sagt at de vurderer mistillit?

– Jeg tenker at bystyret på selvstendig grunnlag må gjøre sine vurderinger. Det jeg har sagt i dag er mine vurderinger, sier Valhammer.

Det var BA som omtalte kabinettsspørsmålet først.

KABINETTSPØRSMÅL: Roger Valhammer truer med at byrådet vil gå av, dersom det fremmes mistillit mot Linn Kristin Engø. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Vanskelig posisjon for SV

Partiene som nå vurderer mistillit ventes å konkludere torsdag. Valhammers utspill gjør at de nå også må vurdere om de er villige til å ofre hele byrådet i denne saken.

Det vil da være naturlig at et Høyre-styrt byråd overtar.

Dette vil særlig være vanskelig for SV. De har også de avgjørende stemmene for om et mistillitsforslag får flertall.

SVs gruppeleder Mikkel Grüner sier likevel at Valhammers utspill ikke påvirker partiets avgjørelse.

– Hans trussel vil ikke påvirke SVs håndtering av saken på noen måte. Vi er nødt til å forholde oss prinsipielt til spørsmålet om politisk ansvar, sier han.

– Jeg blir forbannet

Høyres gruppeleder, Harald Victor Hove, har lite til overs for Valhammers utspill.

– Det er arrogant å veie inn i en debatt som partiene i bystyret skal ha, sier han.

– Jeg blir forbannet. Hvor bøllete skal man være? Dette er ikke en fin dag i parlamentarismens historie.

I BA er Valhammer sitert på at han mener Engø har håndtert situasjonen på best mulig måte måte. Hove sier han håper sitatet er feil.

– Den følelsen tror jeg ingen som var på høringen deler, sier Hove, som mener høringen viste at Engø ikke har håndtert Vigilo-saken godt nok.

– Valhammers uttalelser er en taktisk vurdering for å tvinge SV på plass enda en gang. Jeg håper de står i mot, sier Hove.

– For min del må han gjerne gå av

Høyre-lederen mener Valhammers utspill framstår panisk.

– Det vitner om noen som er opptatt av å beholde jobben sin, men som bagatelliserer at sine egne innbyggere føler seg så redd at de sover med balltre i sengen.

Hove sier Høyre ennå ikke har landet på om de vil stille mistillitsforslag mot skolebyråd Engø. Han understreker samtidig at Høyre aldri har sagt at de vurderer mistillit mot hele byrådet.

– Det er Valhammer selv som velger å gjøre dette til en større sak. Men for min del må han gjerne gå av.

Også Trym Aafløy i Folkeaksjonen nei til mer bompenger leser Valhammers utspill som en melding direkte til SV.

– Dette vil vise om SV forblir et lydig haleheng til byrådet, skriver han i en melding.

