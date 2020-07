Svarte ikke da Røde Kors-folkene ropte: – De trodde det var dyr

– Heldigvis var de ydmyke og oppførte seg som engelske gentlemen, sier operativ leder Knut Johan Medhus i Eidfjord Røde Kors.

To briter lå i dette teltet i Kvamsdalen i Øvre Eidfjord da to menn fra Kinsarvik Røde Kors fant dem. Foto: Kinsarvik Røde Kors

Redningsaksjonen for å få et britisk turfølge på fem personer ned fra en fjelltur i Eidfjord tok seks timer og varte hele natt til søndag.

Britene befant seg i fjellet ovenfor Kvamsdalen i Øvre Eidfjord da en av dem ringte til politiet klokken 23.30 lørdag kveld. Politiet varslet Røde Kors, som rykket ut med tre menn fra Røde Kors i Eidfjord og to fra Kinsarvik.

– Var bekymret

– To av engelskmennene var i et telt, og han som meldte fra var bekymret for de tre andre, som hadde gått videre og ikke var kommet tilbake. Den ene i teltet var syk, sier Knut Johan Medhus.

Den operative lederen i Eidfjord Røde Kors var selv med på redningsaksjonen natt til søndag.

– Turfølget hadde splittet lag, og de tre yngste i gruppen ville gå litt lenger i et anfall av ungdommelig mot. Han som varslet, hadde bedt dem innstendig om å la være, sier Medhus.

Hjelpemannskapene fra Røde Kors hadde fått oppgitt koordinater til et lite vann der de to i teltet trodde at de andre tre befant seg.

– Fant dem ikke

– Men vi fant dem ikke der. Vi ropte «hallo» og «hei», uten å få svar, og lyste etter dem. Vi hadde sett på dette som et henteoppdrag, og det var like før dette ble en leteaksjon, forteller den operative lederen.

Da hadde de tre fra hjelpekorpset vært på stedet i 20–25 minutter og skulle til å forlate området.

Knut Johan Medhus, operativ leder i Eidfjord Røde Kors, forteller at de først ikke fikk svar da de ropte for å finne tre britiske menn. Foto: Privat

– Da vi ropte på nytt, svarte de. De hadde blitt redde da vi ropte, de trodde det var dyr, sier Medhus.

– Dyr som roper «hallo» og «hei»?

– Ja, men vi ga dem beskjed om at de må i alle fall svare når vi roper. Da var de tre på den andre siden av vannet. De var kalde, men ellers i fin form.

Kjempetungt telt

– Var de kledd for tur i fjellet?

– De hadde greie nok klær, og de hadde noen slags fjellsko, men de var ikke skikkelig gode. Utstyret kunne ha vært bedre. De hadde ikke store nok sekker, og bar ting i hendene og hadde mye hengende på sekkene. Teltet var stort nok, men kjempetungt, slår Medhus fast.

– Var det en krevende tur de hadde lagt ut på?

– Det er en tur litt utenfor allfarvei som lokalbefolkningen bruker, men ikke vanligvis turister. De hadde ikke fulgt de naturlige stiene, og hadde gått i myrer og i terreng som er tungt å gå i, sier han.

Medhus anslår at de klarte å lokalisere de siste tre i gruppen ved 03-tiden natt til søndag.

– Ingen grunn til kjeft

– Vi hadde lyst til at luftambulansen skulle hente han som var syk, men det hadde ikke luftambulansen tid til. Han greide fint å gå ned, så det var nok en riktig avgjørelse, sier han.

– Hadde britene noen erfaring med å gå i fjellet?

– Det var ikke erfarne fjellfolk, men de var ikke tåpelige heller, så det var ingen grunn til å kjefte på dem, sier Medhus.

– Utmattet og trøtte

Da BT snakket med operasjonsleder Per Algrøy i politiet klokken 06.08 søndag morgen fortalte han at turfølget akkurat var kommet ned fra fjellet.

– Den ene, en 19 år gammel mann, var syk. Utmattelse, mangel på mat og kanskje feber. De andre var også trøtte og utmattet, og det begynte å bli mørkt, sa operasjonslederen om tilstanden til de fem da politiet ble kontaktet sent lørdag kveld.

– Handler dette om en dårlig planlagt tur?

– De har nok lagt ut på en tur som de ikke var forberedt på var så tung. Det begynte å regne, men det var ikke dårlig vær, sa Algrøy.

Den 19 år gamle mannen ble tilsett av helsepersonell søndag morgen.