Fallskjermhopper til sykehus etter å ha truffet høyspentledning og falt i bakken

– Hun har både brannskader og fallskader, opplyser politiet.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Her flys kvinnen bort av luftambulansen. Foto: 2211-tipser

– Det er en kvinnelig fallskjermhopper som har landet i en høyspentledning. Det var et kraftig lysglimt, før fallskjermhopperen falt i bakken, sier politiets operasjonsleder Eivind Hellesund.

Hendelsen ble meldt av politiet i 22-tiden torsdag. Den skjedde på Bømoen på Voss. Det pågikk førstehjelp på stedet etter hendelsen.

– Det er foretatt pasientbehandling, og luftambulanse er på vei, sa Hellesund.

Nødetatene på ulykkesstedet ved Bømoen. Foto: 2211-tipser

– Brann- og fallskader

Klokken 22.43 melder politiet at hopperen flys til Haukeland universitetssjukehus.

– Hun har både brannskader og fallskader. Omfanget er ukjent, men det fremstår som en alvorlig ulykke, sier Hellesund.

Politiet jobber ved 23-tiden fortsatt på stedet.

– Det var en god del folk i området. Patruljen snakker med dem, og prøver blant annet å finne ut om noen har filmet hendelsen, sier Hellesund.

Medlem i klubben

NM i fallskjerm foregår i nå på Voss. Daglig leder Andreas Hemli i arrangøren Voss fallskjermklubb opplyser at NM-rundene var ferdige for dagen, og at dette var et ordinært hopp.

– Det var den siste runden for dagen, og hun var en av de siste som landet, sier Hemli.

Han forteller at hopperen har vært ved bevissthet etter hendelsen.

Kvinnen er medlem i Voss fallskjermklubb, opplyser Hemli.

– Ulykken skjedde under innflyging. Hopperen landet på feil sted, sier han.

Voss Energi registrerte en kortslutning i forbindelse med hendelsen, opplyser politiet.