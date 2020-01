– Det er en flott jente som nå ikke kommer på skolen mandag

Rektor i sorg etter niåring døde i brannen i Ytrebygda. Søndag kveld var det minnestund på Kokstad.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

SJOKK: Rektor Terje Tviberg ved Aurdalslia skole fortviler etter den tragiske hendelsen i helgen. Foto: Eirik Brekke

Klokken 18.00 søndag samlet pårørende seg til minnestund på Scandic Kokstad.

Her hadde Bergen kommune åpnet opp et rom for dem som følte behov for å snakke med noen etter den tragiske brannen i Ytrebygda helgen.

En av dem var rektor Terje Tviberg ved Aurdalslia skole, hvor 9-åringen som døde etter brannen lørdag morgen gikk.

– Dette kom som et sjokk. Det er en flott jente som nå ikke kommer på skolen mandag, sier han.

Skolen samlet alle lærere i går for å finne ut hvordan de skal ta vare på elevene som kommer tilbake på skolen over helgen.

– Vi skal gjøre det vi kan. Vi kommer blant annet til å ha en samling i gymsalen for å si noen ord. Vi vil også ha en bok der elevene kan skrive sine minner.

RRANGERTE: Kommunaldirektør Tommy Johansen snakker til de fremmøtte. Foto: Eirik Brekke

– De er ikke alene

Ved starten av minnestunden ønsket lederen for det kommunale kriseteamet, Tommy Johansen, velkommen.

Rundt 100 personer hadde møtt opp. Mange var barn.

– Jeg er glad for at så mange har stilt opp. Vi kan hjelpe hverandre. Mitt inntrykk er at mange har mobilisert rundt familien. De er ikke alene, sa han

Også skolebyråd Linn Engø (Ap) var til stede.

– Vi skal ivareta de pårørende, og jeg oppfordrer alle som har behov til å kontakt med livskrisehjelpen.

TIL STEDE: Skolebyråd Linn Engø var med på møtet på Kokstad. Foto: Eirik Brekke

Fryktelig vanskelig

Hun ba de rundt ta vare på hverandre gjennom denne vanskelige tiden.

– Dette er en fryktelig vanskelig situasjon, og jeg vil vise min medfølelse, sier Engø.

Kommunaldirektør Johansen sa tidligere søndag kveld at det var mange som trenger oppfølging og bistand etter hendelsen, også blant personer de vanligvis ikke tenker på. Det var årsaken til at de åpnet opp på hotellet søndagskvelden.

– Alle som kjenner på at dette er vanskelig kan komme og uttrykke dette der i en kontrollert setting, sier Johansen.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 18:55 Oppdatert: 5. januar 2020 20:12

Les også

Mest lest akkurat nå