Stillas raste sammen i Bergen sentrum

– Dette kunne blitt forferdelig stygt, sier nabo.

Rundt klokken kvart på fire søndag ettermiddag fikk 110-sentralen melding om at deler av et stillas hadde rast sammen i Danckert Krohns gate i Bergen sentrum.

Både stillasdeler, stein og planker skal ha falt ned i gaten.

– Området er delvis avsperret mens vi får sikret stillaset. Både brann og politi er på plass og jobber med å finne ut hva som har skjedd, sier 110-operatør Trond Landaas.

– Ingen skader

Henrik Lie er nabo, og eier bilen som står parkert nærmest det raserte stillaset.

– Folk går jo her hver dag, og akkurat nå er det en del ekstra trafikk her fordi de asfalterer i nabogaten. Dette kunne blitt forferdelig stygt, sier Henrik Lie, som bor like ved stedet.

Henrik Lie går ofte i gaten der stillaset raste sammen.

Innsatsleder Ole Marius Røttingen i politiet forteller at deler av et stillas og takstein har rast.

– Vi vet ikke akkurat hva som har skjedd. Brannvesenet jobber med å få oversikt, sier han.

Ingen personer kom til skade, heller ikke biler som sto parkert i gaten.

– Gaten blir sperret frem til vi får kontakt med huseier og entreprenør, som må rydde opp, sier Røttingen.

– Så fortsatt støvet

Thomas-André Dahl bor i nærheten, og kom kjørende inn i Dankert Krohns gate like etter at stillaset hadde falt sammen.

– Støvet hadde ikke helt lagt seg, så jeg kom like etter. Det er skummelt, sier Dahl.

Deler av et stillas og takstein har rast ned i bakken.

– Samboeren min gikk gjennom gaten tidligere i dag. Det er bare flaks at ingen ble truffet. Dette er en veldig trafikkert gate, sier Dahl.