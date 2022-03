Meteorologen: – Det er en stund til neste gang vi ser solen

Etter en mild mars med mye opphold, er det tid for å forberede seg på sludd.

Slik kan den kommende uken se ut.

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Roar Inge Hansen ved Stormgeo anbefaler alle vestlendinger å nyte de siste dagene før helgen, for prognosene etter fredag er dystre.

– Nå gjelder det å sluke solstrålene resten av denne uken, for det er en stund til neste gang vi ser solen.

De siste ukene har det stort sett vært klarvær og plussgrader. Oppholdsværet vil vare noen dager til.

Kaldt om morgenen

Natt til lørdag vil været snu om. Da vil det sakte, men sikkert bli kjøligere.

– På nattetid og i morgentimene er det sannsynlig at det blir to minusgrader, men det vil ta seg opp utover dagen.

Torsdag ligger an til å bli den varmeste dagen, med åtte grader.

I Voss og på Finse bør en derimot stålsette seg, mener meteorologen. Her kan temperaturen synke ned til minus 20 om natten.

Hansen vil likevel trøste med at temperaturen også der vil krype over null i løpet av dagen.

Sludd i sentrum

Ifølge meteorologen bør en også forberede seg på nedbør fremover.

– Det ser ut til at bygene på himmelen kommer med sludd til Bergen og snø til områdene utenfor.

Hansen sier prognosene frem i tid er usikre, men at det kan finnes trøst for dem som blir skuffet over det grå været.

– Snøen som faller i utkanten av Bergen er kommet for å bli en stund. Det lover godt dersom en planlegger en påske med skigåing og lek i snøen.