Hun foreslås som Høyres byrådslederkandidat

Christine B. Meyer suser inn fra sidelinjen og blir foreslått som ny listetopp for Høyre i kommunevalget.

Christine B. Meyer kan bli Bergens neste byrådsleder, om hun blir valgt og Høyre vinner valget.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Etter det BT får opplyst fra kilder i Høyre har flertallet i nominasjonskomiteen bestemt seg for å vrake Harald Victor Hove som listetopp foran valget neste år.

I stedet innstiller de Christine B. Meyer som partiets byrådslederkandidat. Mindretallet støtter Hove.

Dermed ligger det an til at det verken blir Hove eller Eivind Nævdal-Bolstad som topper listen etter at begge disse to hadde meldt sitt kandidatur til førsteplassen.

Meyer var både finansbyråd og helsebyråd i byrådene til Monica Mæland (til venstre) i årene 2007–2011.

Flere posisjoner

Meyer har hatt flere posisjoner for Høyre lokalt og nasjonalt. På begynnelsen av 2000-tallet var hun statssekretær i Arbeidsdepartementet, før hun ble med i byrådet til Monica Mæland i årene 2007–2011.

Her var hun både finansbyråd og helsebyråd før hun sluttet for å bli direktør i Konkurransetilsynet. Videre gikk veien til SSB hvor hun var administrerende direktør fra 2015 til 2017, da hun måtte gå av som følge av en konflikt med daværende finansminister Siv Jensen (Frp).

Harald Victor Hove, her på talerstolen i bystyresalen i Gamle rådhus, vil fortsette som Høyres frontfigur i Bergen. Det er ikke sikkert han får viljen sin.

Utelukket ikke sist

Meyer gikk siden tilbake til stillingen som professor ved NHH. Hun ble snakket om som listetopp foran valget i 2019 også, noe hun på et tidspunkt ikke utelukket selv.

Nå skal altså flertallet i komiteen ha bestemt seg for at 2022 er året. Så gjenstår det å se om resten av lokallaget støtter den innstillingen.

Etter det BT forstår ble lederne i bydelsforeningene informert om valget tidligere denne uken. Etter planen skal forslaget presenteres for resten av partiet tirsdag.

Christine Meyer var selv en del av nominasjonskomiteen, og må derfor ha trukket seg ut da hun ble kandidat.

Vil ikke kommentere

Leder for nominasjonskomiteen, Hilde Onarheim, ville ikke kommentere innstillingen tirsdag morgen. Hun sier det er planlagt en pressemelding senere på dagen.

– Er det noen endringer i nominasjonskomiteen?

– Det får du vente og se når pressemeldingen kommer.

– Er Christine Meyer fremdeles med i nominasjonskomiteen?

– Det må du vente og se som sagt.

– Er Meyer en av de to aktuelle kandidatene?

– Dere må nesten spekulere om dere vil. Jeg vet ikke hvor det kommer fra eller hvilke rykter som settes ut. Men dere må vente og se på hva vår innstilling blir.

Bekrefter kandidatur

Tirsdag morgen bekrefter Christine B. Meyer selv sitt kandidatur:

– Det har tatt lang tid før jeg bestemte meg for å kaste meg inn igjen i politikken. Jeg er veldig glad for at et flertall stiller seg bak mitt kandidatur og den tilliten som de vil gi meg til å bli byrådslederkandidat.

– Det er en delt innstilling. Hva tenker du om det?

– Det er det. Men jeg er glad for at flertallet støtter meg, svarer Meyer.

Hun presiserer at da hun ble medlem av nominasjonskomiteen så var hun opptatt av å jobbe for den beste kandidaten som Høyre kunne få.

– Men det har vært en del uro i partiet den siste tiden. Den uroen har ført til at jeg har gått en ekstra runde med meg selv, og gjort at jeg har bestemt meg for å stille meg til disposisjon.

– Vil du utdype den uroen?

– Det er blitt ganske kjent at det er uro og fraksjonsvirksomhet. Høyre trenger ikke indre uro når vi skal konsentrere oss om å vinne valget og styre Bergen igjen.