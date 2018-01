– Det er nesten absurd at han klarte å realisere planene, sier lokalhistoriker.

Den 15. januar er det nøyaktig 100 år siden selve åpningsdagen for et av Bergens mer vågale prosjekt; en kabelbane mellom Bergen sentrum og utsiktspunktet Fløyen.

Forventningene på selve åpningsdagen var store. Tross et gigantisk snøfall på selve åpningsdagen for 100 år siden, sto folk i lange køer for å bruke fribillettene sine på den første tur til toppen. På forhånd var sågar mange i stuss om fribillettene gjaldt kvinner også. Ledelsen måtte rykke ut i avisene og bekrefte at, ja, også kvinner skulle få reise gratis.

«Fjeldbane til Fløien»

At Fløibanen hadde en kronglete vei til realitet skyldtes langt fra bare at det var en østlending som var i førersetet for å få prosjektet i havn.

Første verdenskrig (1914–18) herjet, den store Bergensbrannen i januar 1916 førte til krevende tider, det var fattigdom og mange flere utfordringer.

Men allerede i oktober 1913 innbød Turistforeningen for Bergen By og Stift, hvor nettopp Platou var styreleder, til aksjetegning i et nytt selskap som skulle etablere og drive en «Fjeldbane til Fløien».

Leder for fjellbaneselskapet ble naturligvis Waldemar Stoud Platou.

– Et unikt, bergensk ikon

– Platou var også reiselivsmann, ikke bare forretningsmann. Han tok sin bryggerimestereksamen i Tyskland og hadde vært i Alpene for å se på flere funicularer. Her fikk han ideer som senere materialiserte seg i Bergen, sier Jo Gjerstad, lokalhistoriker og forfatter.

Før jul ga Gjerstad ut jubileumsboken «Fløibanen 100 år» sammen med Jørn Lekve og Ola Honningdal Grytten.

– Hvordan vil du beskrive Fløibanen?

– Det er et unikt, bergensk ikon, en del av den bergenske folkesjelen. Alle har et forhold til banen, alle har tatt den, og nå har Fløibanen gått i 100 år uten et eneste uhell, sier Gjerstad, som mener det nærmest er absurd at Platou klarte å realisere planene.

Planer tilbake fra 1895

La oss gå enda litt tilbake i historien, fordi allerede i 1895 ble tanken luftet om et transportmiddel til Fløyen. Bak ideen sto bergenseren og stortingsmannen John Lund. Bystyret godkjente prosjektet under forutsetning av at det skulle bygges en elektrisk drevet «taugbane».

Mot en årlig avgift sa kommunen seg villig til å avstå en fire meter bred trasé. Regjeringen bifalt konsesjonsbeslutningen i oktober 1896, men da innehaveren av konsesjonen ikke klarte å skaffe nødvendig kapital, ble prosjektet henlagt.

Jo Gjerstad sier Waldermar Stoud Platous intensjon var å tilby tilreisende en opplevelse når de kom til byen.

– Han var opptatt av at den stadig økende turismen fra England og andre europeiske land måtte munne ut i et ekstraordinært tilbud her i Bergen. Med en bane til Fløyen ville man få en fantastisk utsikt over byen. Platou engasjerte seg virkelig for turismen.

Fakta: Fløibanen Ble offisielt åpnet 15. januar 1918.

Arbeidet med å bygge banen begynte høsten 1914.

Fløibanens øvre stasjon ligger 320 m.o.h., høydeforskjellen mellom nedre og øvre stasjon er 302 meter.

Traseen har en lengde på 848 meter med en stigning som øker fra 15 grader til 26 grader på det bratteste.

To vogner, Rødhette og Blåmann kjører mellom sentrum, de tre mellomstasjonene (Proms gate, Fjellveien og Skansemyren) og Fløyen hver dag hele året.

Hadde planer om hotell

Et annet moment Gjerstad trekker frem, er behovet for å få bergenserne opp i den frie natur.

– Det var i folkeopplysningens tid, en sunn sjel i et sunt legeme. Folk hadde begynt å få fritid, og hva ville være bedre enn å benytte den til mosjon i naturen. Fløibanen bidro, og bidrar i høyeste grad i dag, til å lette tilkomsten til rekreasjonsområder på Byfjellene, eller bare å nyte utsynet fra øvre stasjon.

Platous planer omfattet i tillegg til bane opp til Fløyen også hotell og restaurant på toppen. Dagens Fløirestaurant var opprinnelig tenkt som hotell, men det var mye som kollapset under krigen, og hotellplanene endte som restaurant.

Rekorder hvert år

– Hva tenker du om fremtiden til Fløibanen?

– Det er utenkelig å se for seg byen uten Fløibanen. Turismen øker, hvert år settes det rekorder i antall påstigninger. Spesielt kommer det stadig flere asiater, blant annet fordi Kina har fått en større andel i mellomklassen, som nå har råd til å reise til Europa og Bergen. Fløibanen kommer alltid til å være der, i fornyet drakt med nye vogner etter som årene går, sier Gjerstad.

Administrerende direktør i Fløibanen AS, Anita Nybø, har naturligvis også klokkertro på banens fremtid.

– Fløibanen og Fløyen skal utvikle seg videre til glede for alle besøkende, enten de er lokale eller kommer langveisfra. Vi skal utvikle området med ulike arenaer både for sommer og vinter. Allerede om kort tid vil vi åpne vår Tufte park, og barna kan glede seg til en spennende klatrevegg på lekeplassen til sommeren, sier hun.

Ny vogner om tre-fire år

Vinterarena er planlagt skal gjenoppstå ved Skomakerdiket, der det er søkt om å bygge en varmestue for de skikkelige vintrene. Kommer ikke snøen, skal den produseres med snøkanon som er prosjektert innerst ved Skomakerdiket.

Det er også startet et omfattende prosjekt med å sette inn nye vogner om tre-fire år.

– I noen måneder av året er vognene for små, og vi må øke kapasiteten. Dagens vogner er fra 2002 og rommer ca. 85 personer, nå ser vi på alternativ som kan romme 120 personer, sier Nybø.

100-årsjubileet skal markeres på Fløyen søndag med stort familiearrangement.

