Politiet mistenker at sjåføren har fått et illebefinnende.

Mannen ble funnet på Nesheim i Granvin kommune, og politiet fikk melding klokken 12.21 søndag, melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

En bil hadde kjørt av veien, og en mann satt livløs bak rattet. De andre nødetatene ble umiddelbart varslet, og både politi, brannvesen, ambulanse og luftambulanse ble sendt mot stedet, ifølge pressemeldingen.

Trillet i lav fart

– Det ble forsøkt gjenoppliving, men dette lyktes dessverre ikke, opplyser operasjonsleder Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt.

Ambulanse var først på stedet. Personen ble erklært død av lege, ifølge politiet.

Politiet har undersøkt åstedet, og ingenting tyder på at det har skjedd noe straffbart. Etterforskerne tror at sjåføren har fått et illebefinnende under kjøring. Det var mindre materielle skader på bilen, og det tyder på at den har trillet ned en mindre skråning i lav hastighet.

Ingen vitner

– Ingenting tyder på at det var uforkjøringen som førte til dødsfallet. Skadene på bilen var små. Obduksjonen vil trolig avklare dødsårsaken, sier Halleraker.

Det er ikke noen indikasjoner på at andre kjøretøy eller personer har vært involvert. Bilne og mannen ble funnet inne på det politiet omtaler som et gårdstun, mellom noen husklynger. Den avdøde bodde selv i området.

– Det var ingen vitner til selve hendelsen. Vi vet ikke sikkert om mannen hadde vært ute og kjørt, eller om han skulle ut og kjøre da dette skjedde, sier Halleraker.

Saken vil bli etterforsket av Indre Hordaland lensmannsdistrikt.