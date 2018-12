– Det har vært en veldig travel natt, sier operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Fra midnatt til søndag morgen var det registrert 115 oppdrag på operasjonssentralen i Bergen sentrum.

I løpet natten pågrep politiet personer siktet for både ran og ruskjøring, men det var ordensforstyrrelser og slåsskamper som tok opp mest ressurser.

Anmeldes for vold

– Dette er vel den siste store julebordshelgen, og det har vært mye fyll. Det merket mannskapene. De hadde nok å gjøre, sier Terje Magnussen.

Operasjonslederen i Vest politidistrikt forteller at de rykket ut til flere slåsskamper på utesteder i Bergen sentrum.

– Klokken 01.30 kom det melding om slåssing på Rick’s. Her ble en person bortvist. Et kvarter senere ble det meldt om at flere sloss på Torgallmenningen. Dette ble ordnet opp i på stedet. Deretter var vi på Zachariasbryggen. Her blir det nok en anmeldelse for vold, sier Magnussen.

Meldt om masseslagsmål

I tillegg til slåsskamper, var det et tosifret antall ordensforstyrrelser. Også på Voss var det travelt.

Klokken 02.25 fikk politiet melding om at en person var slått flere ganger i ansiktet på Park Hotel. Halvannen time senere ble det meldt at 10–15 personer sloss i sentrum.

– Det roet seg da vi kom frem. Her blir det også anmeldelse for skadeverk, sier Magnussen.

Stengt i Steinsvikvegen

Like over klokken 03.00 natt til søndag fikk politiet melding om et trafikkuhell i Steinsvikvegen. En bil var havnet på taket.

Sjåføren stakk fra stedet, ble innhentet og er mistenkt for ruskjøring, melder politiet på Twitter.

Veien ble stengt ved krysset Søvikmarka fordi en lyktestolpe ble knekt og det var strømledninger i veien.

– Her var alle nødetater på stedet, også BKK. Fører ble tatt til legevakt for blodprøve, sier Magnussen.

Promillemistanke på Sotra

Ved 04-tiden var det også meldt om slåssing på et julebord på Osterøy. Også her roet situasjsonen seg da patruljen kom til stedet.

Tre personer sitter i arresten søndag morgen. To av dem er mistenkt for ran på Nygårdshøyden. Ingen av dem skal være norske statsborgere, og det skal ha blitt truet med kniv.

Klokken 05.09 stanset politiet en bil på Fjell på Sotra. En mann i 20-årene er mistenkt for å ha kjørt etter å ha drukket alkohol.