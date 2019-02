– Det er naturlig nok spesielt for oss som er tett på å se «Helge Ingstad» slik den henger nå, sier flaggkommandør Thomas Wedervang.

Torsdag morgen ankom KNM «Helge Ingstad» Hanøytangen på Askøy, etter å ha blitt slept tre mil fra stedet der den forliste i november. Nå starter arbeidet med å tømme fartøyet for vann, før det skal over på en gigantisk lekter og fraktes «hjem» til Haakonsvern.

Torsdag ved 17-tiden kom mediene for første gang tett på fregatten etter hevingen i forbindelse med en pressekonferanse.

Sjef for Forsvarsmateriell og flaggkommandør, Thomas Wedervang, legger ikke skjul på at det er en spesiell situasjon.

– Det er naturlig nok spesielt for oss som er tett på å se «Helge Ingstad» slik den henger nå. Dette har vært en usedvanlig kompleks operasjon, med høy prioritet på sikkerheten for personellet vårt.

Han sier mye gjenstår.

– Det er klart at det vil være krevende arbeid også i perioden fremover.

Skal redde verdier

Når fregatten leveres til Haakonsvern vil det stå et team klar for å fortsette hevingen og bergingen. Det innebærer flere elektroniske og mekaniske komponenter de tror kan berges.

– Hvor store verdier kan man verne?

– Vi skal ha en grundig gjennomgang, men tror vi kan redde mye av det mekaniske materielle, forteller flaggkommandør Wedervang, som sier det er snakk om 1400 prioritere komponenter.

– Vi går om bord med tanke på å redde kretskort og det med stor verdi. Det er kompetente folk som vet hvordan man skal bevare disse verdiene.

Gode forberedelser

Operasjonsleder Anders Penna i BOA Management forteller at det bare tok et par timer å løfte Helge Ingstad fra bunnen. Han er fornøyd med hvordan operasjonen har gått ut fra planleggingen.

– Vi har gjort veldig veldig mye rett i forberedelsene her.

Hevingen av fregatten startet tirsdag, da det etterlengtede vinduet med godt vær og rolige bølgeforhold åpnet seg.

Onsdag morgen ble likevel det klart at fregatten måtte flyttes, fordi det var varslet for store dønninger på stedet den lå - om lag 70 meter ut fra der den gikk på land i november.

Han sier flyttingen til Hanøytangen også var noe de hadde forberedt.

– Da vi så dønningene skapte forhøyet risiko for personene som jobbet med dette, slo vi fast at det var uakseptabelt. Derfor bestemte vi oss for plan B, som var noe vi hadde jobbet med.

Skal tilbake

Onsdag kveld startet den spektakulære operasjonen med å frakte fregatten om lag tre mil sørover i Hjeltefjorden, til Hanøytangen. Klokken 09.15 torsdag morgen var transporten fremme ved kai.

– Så snart alle sikringstiltak er gjort, vil vi fortsette den opprinnelige hevingsplanen. Vi har fortsatt to døgn med intens jobbing for videre heving og overføring til lekteren. Det er ingen grunn til å slippe ned skuldrene, sier Penna.

Johan Marius Ly, beredskapsdirektør fra Kystverket, sier det er veldig lite utslipp fra fartøyet i forbindelse med flyttingen og hevingen. Det meste av det som er sluppet ut har fordampet, ifølge Ly.

– Fra begynnelsen og til i dag har vi samlet opp 55.000 liter dieselolje, primært i november og desember. Det har også vært litt i forbindelse med operasjonen. Så har hatt vi hatt fokus på Herdaflaten og andre friluftsområder.