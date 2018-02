Politiet og Røde Kors søkte i to og en halv time etter en kvinne som gikk seg fast på fjellet Tveitakvitingen.

Klokken 20.03 opplyser politiet at kvinnen i femtiårene er funnet i god behold, to og en halv time etter at de fikk nødmeldingen fra henne.

– Vi har fått beskjed om at hun er kald, men ellers i god behold, sier Eivind Hellesund i politiet.

Da hun først ringe til politiet klokken 17.30 hadde hun dårlig dekning og lite strøm på telefonen.

– Det er snakk om en fjellvant kvinne som har blitt overrumplet av været. I tillegg er hun tynt kledd, opplyser Hellesund.

Helikopter-problemer

Ni frivillige fra Røde Kors deltok i aksjonen.

– Vi har sendt tre personer på skutere, resten går på ski, sier Sondre Langenes, som er operativ leder i Røde Kors Bergen.

Røde Kors Hjelpekors

I tillegg måtte Lufatmbulansen delta i søket.

Hellesund sa tidligere til BT at det var utfordrende for helikopteret å søke på grunn av dårlige værforhold.

– Det er turbulens og isende kaldt. Derfor må helikopteret fly høyere enn det normalt ville gjort, og det er problematisk med tanke på at det er veldig dårlig sikt.

Meteorolog advarer

Tveitakvitingen er 1299 meter høyt. Ifølge yr.no er det 17 minusgrader og liten kuling i området.

Tidligere i dag har statsmeteorolog Bjart Eriksen uttalt at det er livsfarlig å legge ut i fjellet nå.

– Temperaturen i seg selv er ikke så farlig, men i kombinasjon med sterk vind er det veldig farlig, sa han.

Han påpekte også at minusgrader føles kaldere i kuling.