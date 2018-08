Deso Ibrahim (18) og Mohamed Amin (19)

– Jeg har tatt en avgjørelse. Jeg skal bli politi. På en jobbmesse snakket jeg med en politimann, som sa at jeg gjør veien lettere for meg selv med å ta militærtjeneste først. Det rådet skal jeg følge. Nå har jeg bestått alle testene og blitt godkjent til tjeneste i Hæren. Så til høsten blir det adjø til vennen min Mohamed og kjæresten min Lene, og full innsats i forsvaret. Det gleder jeg meg til. Jeg har tenkt mye på hva som kreves for å bli en god soldat. Det handler mye om å tenke på laget og ikke bare seg selv, tror jeg. Samarbeid er viktig. Blir det nødvendig, er jeg klar til å forsvare landet vårt. Jeg var bare seks år da familien min kom fra Palestina. Jeg tenker alltid på hjemlandet, men det går helt fint å ha to land i hjertet sitt.