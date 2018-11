Regjeringspartiene og KrF vil ha vurdert ny teknologi før de lander på om U-864 og kvikksølvlasten skal dekkes til eller heves.

Det er Stortingets transportkomité som nå har funnet ut at det trengs enda en runde med vurderinger før man kan lande på hva som skal gjøres med ubåtvraket lastet med kvikksølv utenfor Fedje.

Som kjent foreslo regjeringen å sette av penger til å starte arbeidet med å dekke til ubåten i neste års statsbudsjett. Det skapte sterke reaksjoner, både på Stortinget, i lokalmiljøet og i fagmiljøer.

Kritikken har nådd frem til de borgerlige partiene på Stortinget som nå legger inn en ny merknad i kommentarene sine til budsjettet. Det fortalte NRK først om fredag formiddag.

Nå ber de regjeringen vurdere hvorvidt det er kommet ny teknologi som tilsier at det forsvarlig å heve hele eller deler av lasten.

Fakta: Merknaden fra transportkomiteen «Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF viser til at Kystverket anbefaler å tildekke U-864, og at regjeringen legger til grunn oppstart av dette arbeidet i 2019. Disse medlemmer viser også til at det lokalt er stor bekymring for konsekvensene av at kvikksølvet ikke blir fjernet, og at det i noen fagmiljøer blir hevdet at det er mulig å heve hele eller deler av lasten, og at dette kan gjøres på en forsvarlig måte. Disse medlemmer vil derfor be regjeringen vurdere om det har tilkommet ny informasjon eller ny teknologi som tilsier at heving av hele eller deler av lasten er miljømessig forsvarlig, før arbeidet med tildekking iverksettes».

Glad for ny runde

BT har ikke fått kontakt med Høyres mann i komiteen, Helge Orten. Men hordalandspolitiker Torill Eidsheim (H) bekrefter utviklingen.

– Det som er positivt her er at man ved å legge denne merknadene til budsjettet, så knyttes det direkte til de 30 millionene som allerede er satt av til denne saken for 2019. Da kan man bruke disse midlene med en gang for å utrede hva som kan gjøres.

Hun henviser til partikollega Orten for å forklare hvorfor Høyre har snudd i saken, men legger ikke skjul på at forslaget om å dekke til ubåtvraket i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet har skapt en del bølger.

– Både fra lokalt hold og blant regjeringspartienes representanter fra hordalandsbenken har man vært opptatt av at før en tildekking skal skje, må vi være 100 prosent trygge på at det er den rette beslutningen. Slik det er nå oppleves det ikke slik.

DCF SUBSEA (arkiv)

Ikke trygt

Eidsheim peker på at mange i fagmiljøer mener dette ikke er den riktige beslutningen med tanke på fremtiden, og mener det er positivt at transportkomiteen tar det til etterretning.

Blant dem som har kritisert regjeringen er den pensjonerte kjemiprofessoren Einar Sletten ved UiB. Han mener det ikke stemmer at kvikksølvet vil ligge trygt dersom vraket dekkes til.

Kystverkets konklusjoner om at heving av kvikksølvet eller vraket vil være vanskelig å gjøre, har også fått kritikk fra eksperter i subsea-miljøet på Vestlandet.

Rune Sævig (arkiv)

Flere diskusjoner

Ubåtens fremtid har vært en betent sak for stortingspolitikerne siden vraket ble oppdaget utenfor Fedje helt tilbake i 2003. En rekke rapporter og vurderinger har vært gjort for å finne ut om den skal heves eller dekkes til.

Regjeringen tok lokalbefolkningen og Stortinget på sengen da de plutselig kunngjorde at det ville sette av 30 millioner kroner til å starte arbeidet med å dekke til ubåten i forbindelse med statsbudsjettet for 2019. Arbeidet skulle være ferdig innen sommeren 2020.

KYSTVERKET (arkiv)

Først så det ut til at de ikke ville få flertall for dette i budsjettbehandlingen. KrF sa de ikke ville støtte en tildekking, men snudde nylig etter budsjettforhandlingene med regjeringen.

Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) sier de er glade for snuoperasjonen og det er helt på sin plass å få en bedre utredning.

– Nå må fagfolket innen kjemi, marinbialogi og ikke minst subsea-miljøene få mulighet til å komme med sine anbefalinger.

Ap på sin side er ikke fornøyd, og mener Stortinget legger hele saken i regjeringens hender hvis dette går gjennom. De ønsker at regjeringen skal komme tilbake med en egen sak til Stortinget.

– At det er bevegelse i saken er gode nyheter. Men jeg er skeptisk til at en her ber regjeringen vurdere noe som de har vurdert mange ganger før. Da kan de selv velge hvem de vil høre på, og en har ikke noen garanti på hva som blir resultatet, sier stortingsrepresentant Magne Rommetveit.

– Frykter du at konklusjonen blir den samme og at det hele er et spill for galleriet?

– Ja.