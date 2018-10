Politiet har nå frigitt navnet på den 54 år gamle kvinnen som ble funnet død natt til søndag.

Det var Gunnvor Sunde som omkom i Olden i Stryn. Hun bodde i Oldedalen og etterlater seg en samboer.

Ringte ambulanse

Det var en kvinnelig bilfører som fant henne, da hun kom kjørende i 03-tiden om natten.

Sjåføren oppdaget at det lå noe i veikanten, og stoppet bilen og gikk ut for å undersøke.

Bilføreren ringte også etter ambulansen som kom til ulykkesstedet.

– Forenelige med fallulykke

– Den foreløpige obduksjonsrapporten er nå klar. Skadene er forenelige med at det er en fallulykke, sier lensmann Tormod Hvattum i Nordfjord.

Da dødsfallet ble kjent mandag, uttalte lensmannen at utgangspunktet til politiet var at de trodde at hun hadde falt utfor en skrent, og omkommet som følge av det.

Kvinnen ble funnet i veikanten i nærheten av en bratt skråning.

Politiet opprettet en undersøkelsessak for å finne ut hva som hadde skjedd.

Operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt sa mandag at det var ingenting som tydet på noe kriminelt.

– Var på tilstelning

Gunnvor Sunde hadde vært på en tilstelning i nærheten lørdag kveld.

– Hun forlot arrangementet og skulle sannsynligvis gå hjem. Tidsrommet er mellom klokken 01 og klokken 03 natt til søndag, da hun ble funnet, forteller lensmannen.

Ferdig etterforsket

– Har det meldt seg noen vitner etter ulykken?

– Nei. Med det vi vet i dag, er vi ferdige med etterforskningen. Vi venter også på den endelige obduksjonsrapporten, sier Tormod Hvattum.