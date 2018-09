Fant båt som kjørte i ring uten noen om bord.

Klokken 03.12 natt til tirsdag ble det satt i gang en redningsaksjon i området ved Kyrkjetangen og Søvikneset i Bergen, etter at det ble observert en båt kjørende i ring på Nordåsvannet.

Ingen personer er observert i eller nær den 14 fot store båten.

– Etter hvert gikk båten tom for bensin og ble tatt i land. Vi har ikke fått melding om at det har vært personer i båten, men siden motoren gikk, mistenker vi at det har vært noen om bord, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen i Hordaland.

En luftambulanse og et redningshelikopter fra Florø driver nå søk over vannet. Det er også satt inn flere båter fra Forsvaret og båt med dykkere fra brannvesenet. Politiet søker langs strandlinjen. Brannvesenets drone er også satt inn.

– Så langt er ingen funnet, sier Røyseth.

Vi har kontroll på båten, men ingen personer om bord, skriver politiet på Twitter.

Politiet ber om tips i saken til telefon 02800.