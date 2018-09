Fant båt som kjørte i ring uten noen om bord.

Klokken 03.12 natt til tirsdag ble det satt i gang en letesaksjon i området mellom Kyrkjetangen og Søvikneset i Bergen, etter at det ble observert en båt kjørende i ring på Nordåsvannet.

Ingen personer er observert i eller nær den 14 fot store båten.

Politiet er ferdig med overflatesøk og strandsøk langs hele Nordåsvannet.

– Akkurat nå har vi hundepatruljer fra politet og Norske redningshunder som går over alle øyene her. Vi har ikke gjort noen funn så langt, sier innsatsleder Ole-Martin Røttingen.

EIRIK BREKKE

Ifølge politiet har det vært en luftambulanse, et redningshelikopter, tre båter fra Forsvaret, Kystvakten, to hundepatruljer fra Norske redningshunder, 23 mann og seks båter fra Røde Kors og flere politi som har deltatt i aksjonen.

– Er det noen som vet noe om denne båten, ber jeg dem ringe tipstelefonen, sier Røttingen.

Drone og dykkere

Aksjonen begynte med at nødetatene fikk en telefon om den førerløse båten på Nordåsvannet.

– Etter hvert gikk båten tom for bensin og ble tatt i land. Vi har ikke fått melding om at det har vært personer i båten, men siden motoren gikk, mistenker vi at det har vært noen om bord, sier vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen i Hordaland.

Brannvesenet har brukt drone i søket. Det ble også satt inn dykkere, men disse ble etter hvert sendt tilbake.

Ukjent for båteieren

Det var en stund uklart hvem som eide båten fordi personen som står som eier i båtregisteret hadde solgt båten videre.

– Vi har nå vært i kontakt med eieren. Han befinner seg langt fra båten, og vet ikke hvorfor den har vært i bruk. Båten kan ha blitt stjålet. Det kan ha vært én eller flere personer om bord, sier operasjonsleder Stein Rune Halleraker ved Vest politidistrikt.

Operasjonslederen sier helikoptrene ikke er i luften lenger. De er ferdige med sin del av søket og hadde behov for å fylle drivstoff.

– Søket fortsetter med båter og på land til vi finner noe eller får nye opplysninger, sier Halleraker.

Nær land

Båten ble observert nær land og det er et begrenset søkeområde.

Det ble organisert manngard for å søke på land, men det er ikke gjort noen funn.

Politiet ber om tips i saken til telefon 02800.

Fakta: Nordåsvannet En fjordarm på rundt 5 km²

Ligger i bydelene Fana, Fyllingsdalen og Ytrebygda i Bergen kommune.

Er forbundet med Grimstadsfjorden.

Innløp gjennom Nordåsstraumen via to kanaler som er tolv meter brede og rundt tre meter dype. Kilde: Wikipedia