Lensmann sier savnet seiler kan bli funnet etter uker – også der man allerede har søkt grundig.

Neste uke kan mannskaper fra Askøy brann og redning bli satt inn i nye strandsøk, etter at en seiler (50) ble slått på sjøen av en seilbom søndag ettermiddag.

Den franske mannens norske samboer var med, og hun var også den som meldte fra om ulykken.

Ifølge politiet vil også en miniubåt mest sannsynlig bli tatt i bruk.

– Det er så mange variabler inne i bildet, med strøm, tidevann, bølger, vær og vind, at vi må bruke tid på å finne ut hvor det er mest hensiktsmessig å lete fremover, sier overbetjent Torbjørn Mørk ved Sotra, Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt.

– Over 300 frivillige

Savnede er tilknyttet RAN Seilforening på Sotra. Han omtales som en godt kjent og høyt respektert mann i miljøet. Etter en omfattende redningsaksjon og stor frivillig innsats er savnedes seilsko og en redningsbøye de eneste relevante funnene.

Fredag morgen møttes frivillige, politi og brannvesen på Askøy. Agendaen var å utveksle informasjon for å lage en best mulig plan.

Kjernesøket til nå dekker rundt 50 kvadratkilometer. Det vil si områder der det er søkt grundig i strandsonen og gjennom overflatesøk på sjøen.

Det er grovsøkt i et mye større område, cirka 300 kvadratkilometer, ifølge Richard Træet. Han er leder for de frivillige. Onsdag gikk båter blant annet helt sørover mot Flesland.

– Over 300 frivillige vært med til nå, og jeg vil tippe at de har stilt med rundt 100 egne båter. I tillegg kommer båter som er lånt fra seilforeningene, sier Træet.

Utelukker ikke noe

Lensmann Torgils Lutro sier ingenting kan utelukkes. Heller ikke at savnede er utenfor områdene som er sjekket til nå.

– Vi aner ikke hvor han kan være, sier Lutro.

– Den ene teorien kan ikke automatisk sies å være bedre enn den andre. Vind og vær har snudd flere ganger siden søndag. Strømmer varierer med dybden. Vi vet rett og slett ikke hvordan han har blitt påvirket av alle faktorene som kan spille inn.

– Kan noen områder sies å være ferdig avsøkt?

– Nei. Fremover må vi søke om igjen i områder som allerede er gjennomsøkt. Erfaring tilsier at savnede kan bli funnet igjen dager og uker etterpå, selv der det tidligere er blitt lett.

Da BT traff lensmannen fredag morgen, var den endelige slagplanen for kommende uke ikke spikret. Men Lutro sier de mest sannsynlig vil sette inn miniubåt i området der franskmannen ble slått over bord. Det vil si ved Bukkholmflua, en grunne vest for Bukkholmen.

– Der regner vi det nå som mest hensiktsmessig å lete, basert på alle opplysningene vi foreløpig sitter på.

Det skal ikke ha blitt gjort dykkersøk ved grunnen tidligere. Etter det BT forstår, er det kun i Anglavika ved Sotra en dykker har vært nede, og da en frivillig sportsdykker.

Torsdag var fem fridykkere i sving mellom Askøy og Sotra. Ifølge søkeleder Træet gikk de maksimalt ned til syv meter, og det var ikke forhold til å dykke ved Bukkholmflua.

Lensmann Lutro sier det heller ikke vil bli satt inn dykkere fra politiets side, med mindre det er noe konkret å sjekke.

Langveis fra

Når en redningsaksjon blir avblåst, kan politiet søke om penger til videre innsats. Lutro sier de har søkt, og at de i første omgang får inntil 150.000 kroner. Pengene vil blant annet gå til å betale brannvesenet for strandsøk og til leie av miniubåt.

Søkeleder Træet sier det blir «stort trøkk» med frivilligleting gjennom helgen.

– Det kommer mange folk, også langveis fra. En kar fra Stavanger er blant dem som har meldt seg. Og vi får hjelp med utstyr fra blant annet Sogn. I helgen vil både sonar og undervannskamera bli brukt.