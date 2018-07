To kvinner er skadet etter frontkollisjonen ved Blekesvingen på riksvei 15 i Stryn tirsdag formiddag.

Vest politidistrikt meldte rundt klokken 11.30 tirsdag om en frontkollisjon mellom to personbiler ved avkjørselen til Hennebygda i Stryn. Ulykken skal ha skjedd ved Blekesvingen på riksvei 15.

Fem personer var involvert i ulykken, alle ble sendt til Førde sentralsjukehus.

Ikke kritisk likevel

Politiet meldte først at to av de fem var kritisk skadet:

– Av disse har vi fått meldt inn at to personer er kritisk skadet, to lettere skadet og én uskadd. Det satt fire personer i den ene bilen og én person i den andre. Veien er sperret og nødetater jobber på stedet, sa operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt.

Helse Førde melder tirsdag ettermiddag at ulykken ikke var så alvorlig som først antatt, og opplyser følgende om skadeomfanget:

Kvinne (født 1938): Moderate skader

Kvinne (født 1939: Lettere skadd

Kvinne (født 1930): Uskadd

Kvinne (født 1941): Uskadd

Mann (født 1929): Uskadd

Veien var stengt i et par timer etter ulykken. Trafikkoperatør Marianne Hove i Vegtrafikksentralen meldte klokken 13.40 at det var manuell dirigering på stedet, og ti minutter senere ble veien åpnet igjen.

Ulykkesbelastet sving

Frontkollisjonen har skjedd i samme svingen hvor en kvinnelig MC-fører mistet livet i en utforkjøring i forrige uke.

I forbindelse med dette uttalte politioverbetjent Lasse Trosdahl ved Stryn og Hornindal lensmannskontor at Blekesvingen er en ulykkesbelastet strekning.

– Vi har hatt mange uhell der, så dette er et kjent sted, sa Trosdahl til BT i forrige uke.