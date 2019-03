Røde Kors frigir navnet på medarbeideren som er savnet etter flystyrt i Etiopia.

Røde Kors Norge bekrefter at det er Karoline Aadland (28) som er savnet etter at et fly styrtet utenfor Etiopias hovedstad Addis Abeba søndag morgen.

– Det er med stor sorg at vi i dag har informert våre ansatte om denne forferdelig triste nyheten, sier generalsekretær i Røde Kors Bernt G. Apeland i en pressemelding.

Et fly fra Ethiopian Airlines med 149 passasjerer og et mannskap på åtte, styrtet søndag mellom Addis Abeba og Kenyas hovedstad Nairobi. Alle om bord skal ha mistet livet.

En av passasjerene var ansatt i Norges Røde Kors.

Søndag kveld opplyser Røde Kors at det er 28 år gamle Karoline Aadland som er savnet etter flystyrten.

Hun er økonomimedarbeider i internasjonal avdeling for Røde Kors.

Røde Kors

– Aadland var på jobb for Røde Kors i regionen da ulykken skjedde. Røde Kors i Norge har en medarbeider på vei til Addis Abeba, som vil jobbe sammen med Det internasjonale Røde Kors-forbundet i håndteringen av ulykken, skriver Røde Kors i en pressemelding.

Aadland er opprinnelig fra Bergen, og har studert ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Boeing 737 – Max8-flyet styrtet søndag morgen, seks minutter etter at det tok av fra Etiopias hovedstad Addis Abeba med kurs for Kenyas hovedstad.

Ifølge en talsmann fra flyselskapet skal kapteinen ha meldt kontrolltårnet om problemer og at han ønsket å snu rett etter at flyet tok av, skriver BBC.

Røde Kors understreker at de ikke har mottatt noen bekreftelse fra flyselskap eller myndigheter, og at Aadland derfor har status som savnet.