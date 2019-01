Vandalar gjorde skader for fleire hundre tusen kroner ved Kirkevoll skole i Fana. – Det ser ut som eit enormt raseri, seier rektor.

Då rektor Kari Eng var innom skulen i halv sju-tida laurdag kveld, var alt i orden, stille og roleg. Klokka 11.30 søndag ringde politiet. Godt over 20 vindaugsruter var smadra, dører og inventar knust.

– Eg er så sjokkert. Det er så omfattande. Den første reaksjonen min er at det må liggje eit enormt raseri mot skulen bak dette. Eller at nokon har vore sterkt rusa, seier Eng.

– Aldri sett i slik omfang

For rektor gjekk søndagen med til å følgje politiet rundt. Dei har oppretta sak, og arbeidde med å sikre både finger- og fotavtrykk og andre spor. Frå kommunen arbeidde vedlikehaldsteknikar Helge Omdahl med kollegaene Edvin Rossland og Ronny Nilsen for å sikre bygga.

– 26 ruter er knust. Dei har kasta svære steinar. Det er tragisk. Eg har aldri sett hærverk i slik omfang, seier Omdahl.

Eystein Røssum

Skulen ligg litt for seg sjølv, like ved Fana kirke, og rektor Eng seier dei har vore plaga med hærverk.

– Det siste året har vore nokså ekstremt, og særleg dei siste to månadane. Det har vore vanleg at ei rute eller to er knust når vi kjem om morgonen. Sprinklaranlegg er vore øydelagt og dørhandtak revne av. Men vi har aldri opplevd noko som dette, seier Eng.

Helge Omdahl frå kommunen seier det blir kostbart å erstatte alle rutene og det andre som er øydelagt.

– Det er vanskeleg å vite. Men eg vil tru det fort vil koste 300.000 kroner eller meir, seier vedlikehaldsteknikaren.

Eystein Røssum

– Trur rus er innblanda

Også avdelingsleiar Ola Kulid ved skulen var innom i går ettermiddag. Han var lei seg av det han fekk sjå. Den eller dei som har herja hadde også tatt seg inn i SFO-bygget og også inn på kontoret til helsesyster. Der var også dører og inventar øydelagt.

– Det er trist. Eg mistenkjer ikkje nokon av våre elevar for å ha gjort dette. Eg trur det må vere rus innblanda, seier Kulid.

Kirkevoll skole har ca. 650 elevar frå 1. til 10. trinn, og er ein av kommunens største.

– Det er mange hus her, med mange krikar og krokar. Og området er jo veldig fint, så det er ofte folk her på kveldstid, seier Kulid.

Eystein Røssum

Skuledrift som vanleg

Rektor Eng seier ho har ein mistanke om kven som står bak. Heller ikkje ho trur det er skulens eigne elevar som har gått amok.

– Fana er ei lita bygd, og det har vore snakka ein del blant ungdomane om kven som kan ha stått bak dei tidlegare episodane. Men ingen er tatt. Og det er politiet som skal etterforske det som nå har skjedd, seier Eng.

Ho reknar med at det blir skuledrift som vanleg måndag, medan glassmeisteren utbetrar skadane.

Politiet var på skulen i fleire timar søndag, og vil etterforske hærverket, seier operasjonsleiar Arve Samsonsen i Vest politidistrikt