Fredag skal den tropiske stormen «Pabuk» feie inn over flere populære ferieøyer i Thailand. – Vi har fått beskjed om å hamstre, sier Laila Gjørsvik Hustuft fra Måløy.

Tusenvis har søkt tilflukt på evakueringssentre i påvente av stormen som skal treffe Thailand fredag ved 19-tiden lokal tid (13-tiden norsk tid).

Ifølge NRK melder nyhetsbyrået AP at stormen kan bli den verste i Thailand siden tyfonen Gay i 1989, da over 400 mennesker mistet livet.

Det er ventet massivt regn og inntil syv meter høye bølger, melder VG.

Privat

– Tar det med ro

Måløy-kvinnen Laila Gjørsvik Hustuft og mannen Roger Hustuft er på ferie på øyen Phi Phi i Thailand, som er et svært populært reisemål for turister.

Torsdag kveld var hun på stranden sammen med mannen og noen flere venner. Da hadde det allerede begynt å blåse opp.

– Vi må snart forlate stranden. Det er mye som er stengt nå. Men ingen av innbyggerne her er bekymret, så vi tar det med ro. Alle tror det vil passere her, sier Hustuft.

Privat

Hamstrer mat

Ekteparet er bosatt i Drammen og har vært flere ganger på ferie i Thailand.

For å være på den sikre siden har de kjøpt inn mat og utstyr slik at de kan klare seg på hotellrommet i to dager. Etter planen går turen hjem på mandag.

– Vi har kjøpt inn det meste og har fått beskjed om å hamstre. Ingen problemer ennå, men det drypper litt fra oven, sier Hustuft ved midnatt torsdag.

NTB SCANPIX

Flykter fra øyene

Øygruppen sør for Phuket ble hardt rammet av tsunamikatastrofen i 2004, men ble seinere bygget opp igjen på dugnad.

Ifølge NTB er stormen ventet å treffe flere turistperler som Phuket, Koh Samui og Krabi. De mest utsatte områdene kan få opptil 200 millimeter nedbør på ett døgn.

Ifølge nyhetsbyrået AFP har titusenvis av turister forlatt øyene Koh Phangan og Koh Tao, selv om det foreløpig ikke er sendt ut et offisielt evakueringsvarsel fra thailandske myndigheter.