Politiet rykket ut for å stanse en promillesjåfør og snublet over enda en mistenkelig sjåfør.

Natten ble uvanlig travel for lensmannskontoret i Vågsøy i Sogn og Fjordane. I hvert fall målt i promille.

– Det hender vi tar promillekjørere, men to samtidig er heldigvis ikke det vi har mest av, sier operasjonsleder Bengt Næss.

Bil i grøften

Nattens doble promillefangst forløp slik: I tretiden natt til lørdag fikk lensmannskontoret tips om en mulig promillesjåfør. Den mistenkelige bilen var observert på fylkesvei 618.

På vei utover for å stanse og sjekke føreren, oppdaget politiet et annet kjøretøy som hadde havnet i grøften på fylkesvei 61 ved Åheim. Ved bilen sto sjåføren, som også er mistenkt for promillekjøring.

Ekstra mannskap

En ekstra patrulje ble tilkalt for å ta hånd om promillemistanke nummer en. Den første bilen ble stanset i krysset til riksvei 15.

Hvor bilene kom fra og hvor de skulle, er ikke klart før sakene er etterforsket. Etter prøvetaking fikk begge sjåførene forlate lensmannskontoret, opplyser Næss.