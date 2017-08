LOKKET MED SOLSKJÆR: 47-åringen skal ha fortalt de to brødrene at både Ole Gunnar Solskjær, Nike og Trond Mohn skal ha vært interesserte i prosjektet. FOTO: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Villedet lottomillionærer til å investere i fotballprosjekt

Finansrådgiveren er dømt for å ha forledet to brødre til å investere 1,2 millioner kroner i et fotballprosjekt som aldri ble realisert. Lokkemiddelet var Ole Gunnar Solskjær og Trond Mohn.