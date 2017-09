– Jeg føler meg rett og slett lurt, sier Reidar Toresen. Miljøpartiet tapte minst én stemme på Hellen skole.

Da Reidar Toresen ankom valglokalet på Hellen skole i halv fire-tiden mandag ettermiddag, manglet stemmesedlene til Miljøpartiet De Grønne (MDG) i valgbåsen. Toresen sier han spurte en av funksjonærene i lokalet hvor MDGs stemmesedler var. Svaret han fikk var at Miljøpartiet De Grønne ikke stiller lister i Hordaland.

– Jeg stusset, men du stoler selvsagt på det du blir fortalt av dem som jobber der, sier Toresen.

Dermed fikk et annet parti hans stemme, og det var ikke før han hadde forlatt lokalet at han virkelig begynte lure.

– Jeg vil ikke si dette er valgfusk, men rett og slett en alvorlig glipp, understreker Toresen, og legger til:

– Det handler om prinsipp. Miljøpartiet tapte en stemme fra meg.

– Jeg tok feil

Ved Hellen skole har altså to feil skjedd; Det manglet valgsedler for MDG i båsen, og en velger fikk vite at MDG ikke stiller liste i Hordaland. Leder av stemmestyret i Hellen krets, Anne Tellnes, legger seg flat:

– Jeg kan bare beklage at jeg sa feil. Miljøpartiet De Grønne stiller lister i Hordaland, sier Tellnes.

– Hvorfor sa du til Toresen at de ikke gjorde det?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg tok feil.

– Hvor lenge kan båsen ha vært uten stemmesedler for MDG?

– Vi har gode rutiner, og sjekker jevnlig. Ikke etter hver velger, men etter hver andre eller tredje velger når trøkket er stort.

Feil på feil

– Hvor mange sedler for hvert parti skal det være i hver bås?

– En bunke, kanskje mellom 30 og 50, sier Rune Hagen, medlem i stemmestyret.

Han mener at det er umulig at båsen kan ha gått tom for sedler.

– Det som trolig har skjedd, er at den forrige velgeren la tilbake seddelen opp-ned. Da synes ikke partinavnet. Men dette er noe vi følger nøye med på, jeg tror jeg har oppdaget at det har skjedd to ganger så langt i dag.

Reidar Toresen står på sitt: Han undersøkte alle sedlene nøye, og fant ikke Miljøpartiet De Grønne.

Det er 4959 stemmeberettige ved Hellen skole.

– Helt uforståelig

Elin Solberg, valgansvarlig for Bergen kommune, sier det som har skjedd er beklagelig, og forklarer at alle kretsene får godt med stemmesedler og har gode rutiner for å sjekke alle båsene for etterpåfyll.

– Normalt ville hun gått inn i båsen for å sjekke sedlene, men her har hun altså svart velgeren at partiet ikke stiller liste.

– Dette var altså lederen av stemmestyret som sa dette, er ikke det alvorlig?

– Dette er en kvinne med lang erfaring, og som er veldig nøye og ordentlig, så her må det ha skjedd en feilkobling. Jeg har snakket med henne, og hun er dypt ulykkelig over det som har skjedd, sier Solberg.

– Kan MDG ha tapt flere stemmer enn bare til denne éne velgeren?

– Det kan vi ikke vite med sikkerhet, vanligvis vil velgere spørre etter stemmesedler dersom de ikke finner den rette. Og vi etterfyller hele tiden. Dette var en uheldig kombinasjon av en velger som ikke fant sin seddel, og det svaret han fikk da han spurte.

– Alle stemmer teller

Arild Hermstad, MDGs førstekandidat i Hordaland, er ifølge BTs siste måling før valget inne på Stortinget. Han sier dette høres ut som en trist, menneskelig feil.

– Dette er ikke bra, jeg håper det ikke har skjedd flere steder. Alle stemmer teller, spesielt for oss som ligger tett opp til sperregrensen ifølge flere målinger.