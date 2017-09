Mens været mandag og tirsdag denne uken er tidvis ustabilt med regnbyger og tordenfare, blir været gradvis bedre på onsdag ettermiddag og kveld.

– Første delen av sykkel-VM blir det i hvert fall mye fint vær med temperaturer opp mot 17 grader. Det er gode temperaturer til å være i september, selv om det ikke er helt uvanlig, slår statsmeteorolog Aslaug Skålevik Valved fast.

Begynnelsen på denne uken er derimot ikke så fin. Stiv kuling, regnbyger og fare for torden mandag. Vinden minker riktignok tirsdag, men fremdeles vil det være bygevær og muligheter for tordenskrall.

Blir sol

– Onsdag dreier vinden mer nordlig, og det vil bli gradvis lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Da er det også meldt sol. Det kan bli litt skiftende skydekke, men det blir lange perioder med sol, så vi er heldige med været til starten på sykkel-VM, sier meteorologen.

Høytrykk

Værutsiktene tilsier lite skyer, og mye mindre nedbør. Men litt nordavind blir det trolig både torsdag og fredag denne uken.

Det er et høytrykk vest for Portugal og Spania som bygger seg opp sørvest for oss inn over Nordsjøen mot Sør-Norge, og høytrykksryggen vil nærme seg på lørdag og søndag.

– Det vil være det samme fine været både i Hordaland og Sogn og Fjordane slik prognosene er nå. Fra midten av neste uke er det mer usikkert hva som skjer, sier Aslaug Skålevik Valved ved Meteorologisk institutt i Bergen.