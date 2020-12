En hedersmann fra Ytre Arna

Johannes Nævdal er død, 98 år gammel.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Johannes Nævdal som dirigent for Arne Musikkforening. De besøkte ham under feiring av hans 95 årsdag. Foto: privat

Johannes Nævdal, en av Ytre Arnas store kultur- og historieformidlere er gått bort, 98 år gammel.

Johannes Nævdal har hatt en lang yrkeskarriere. Den startet med hardt arbeid som dreng på Spjotøy i Lindås, og senere på en gård på Låstad Osterøy.

Etter å ha gjennomført mekanisk linje på Statens Husindustriskule Festangen, begynte han som mekaniker hos Andreas Jakobsen jernvarefabrikk på Osterøy.

Arne Fabrikker var hans arbeidsplass i over 20 år som montør, stolstiller, spoleriformann, lager og planleggingssjef. Deretter arbeidet han i flere år som vaskerisjef ved Diakonissehjemmet Sykehus Haraldsplass, til han ble pensjonist i 1989.

Johannes Nævdal har vært en pådriver innen kultur- og foreningslivet i Ytre Arna, og spesielt innen sang og musikk. Han var medlem i mannskoret og hadde formannsvervet noen år, men det er i Arne Musikkforening han har hatt sitt store «virke» i over 60 år som musikant, formann noen år og «reservedirigent».

På tur til Norhytten. Foto: privat

Han var ofte dirigent på musikkforeningens førjulskonserter og 1. juledagsmorgon, siste gang i 2019. Hans innsats og lange virke for musikkforeningen er belønnet med æresmedlemskap.

Han har også vært kretsformann i Indre Nordhordland krets av Hordaland Musikklag.

Det var som pensjonist at stedets befolkning har hatt glede av hans formidling av Ytre Arnas historie om nærings- og kulturlivet på stedet. Dette omfatter flere artikler i bladet Mål og Miljø, i flere 17. mai taler og foredrag på lokale kulturarrangement.

En populær foreleser på Ytre Arna Barne- og ungdomsskole har gitt elevene nyttig kjennskap til stedets historie og spesielt fra okkupasjonstiden. Han hadde en hovedrolle som historieformidler i filmen Bangla, en film om samhold og identitet i Ytre Arna som nylig ble lansert.

97 år gamle Johannes inne i Norhytten i 2019, der han fikk medalje for 20 gangers deltakelse i Norhyttemarsjen. Foto: privat

I 2015 mottok han velfortjent Bergen Kommunes kulturpris. En anerkjennelse for hans kulturinnsats, og at deler av Ytre Arnas historie er blitt til varige verdier for stedet og etterslekten.

Vi er mange som er takknemlige for at vi har vært en del av hans liv, og fått kjenne hans hjelpsomhet, oppmerksomhet og store engasjement i mange sammenhenger. Med sin omgjengelighet, raushet og omtanke for andre fikk han mange venner på sin «vei».

Det er en hedersmann og en bauta i nærmiljøet i Ytre Arna som nå har forlatt oss og som vil bli husket og ikke minst savnet.

En takk for den han var for så mange.

Magne Lien