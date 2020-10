Mistet kjæresten, ødela relasjoner, spolerte jobb­muligheter og havnet i fengsel

Kjetil Åsvald Åsen låser opp døren til arbeidsplassen i Kristiansand. Han går raskt opp i tredje etasje og setter kursen mot kontoret. På med lyset. På med PC-en.

(Fædrelandsvennen): – Jeg hadde vært på byen en tirsdag kveld, da jeg bestemte meg for å slenge innom kontoret for å gamble. Jeg spilte meg opp til en gevinst på 200.000 kroner. Deretter begynte jeg å tape. Etter hvert spilte jeg Black Jack med 20.000 kroner som innsats. Til slutt var alle pengene spilt opp. Da kollegene mine kom på jobb klokken 08 den morgenen, var jeg der ikke lenger. Jeg hadde ansvaret for å lære opp tre nye medarbeidere den dagen. Det ble kansellert.

35 år gamle Kjetil Åsvald Åsen løfter blikket og ser inn i fortiden mens han forsøker å beskrive hvordan store summer rullet ut og inn på spillekontoen i en enorm fart. Han er en av rundt 170.000 nordmenn som har problemer med spill. Han har en gjeld som nærmer seg seks millioner kroner og er under behandling for lidelsen sin. I tillegg til penger har spillingen kostet ham en kjæreste, ødelagte relasjoner, spolerte jobbmuligheter og et fengselsopphold.