Denne helgen kommer regnet

Men på mandag snur det igjen.

Lørdag og søndag kan det være lurt å finne frem paraplyen. Foto: Eirik Brekke

Den siste uken har Vestlandet fått bade i sol, men denne helgen sniker nedbøren seg tilbake.

– Solen er ikke på vei bort, men den uteblir nok litt denne helgen, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Geir Ottar Fagerlid.

Det er forventet nedbør både lørdag og søndag, og Fagerlid understreker at man burde ta ettermiddagsgrillingen i dag.

– Tar du frem grillen lørdag ettermiddag, er det nok store sjanser for at man blir stanset av regn, sier han.

Gode temperaturer

Onsdag ble det registrert 24,3 grader i Bergen, og torsdag var Vossevangen det varmeste stedet i Norge med hele 29, 2 grader.

Selv om skyene brer seg utover Vestlandet, vil man fortsatt kunne kjenne på gode temperaturer i helgen.

– I dag vil nok temperaturene ligge på rundt 22 til 23 grader. I morgen blir det betydelig mer skyer, så da vil temperaturene gå ned i 17 til 20 grader, sier Fagerlid.

Liknende temperaturer er også spådd for søndagen, og sjansene for regn er som på lørdagen.

– Men når nedbøren kommer, er vanskelig å si. Atmosfæren er ganske ustabil, så da er det vanskelig å få nøyaktige prognoser, forklarer meteorologen.

Det betyr at det er sjanse for at det kan komme nedbør på uventede tidspunkt, selv om det ikke står i meteorologenes prognose.

Fortsatt skogbrannfare

– Det vil komme litt nedbør over brannområdet på Sotra, men det er nok ikke nok til å redusere skogbrannfaren, sier Fagerlid.

Han forklarer at det må komme såpass mye nedbør at bakken blir gjennomvåt for at skogbrannfaren reduseres.

– Det må komme flere titalls millimeter for å få redusert brannfaren, og såpass mye nedbør kommer det nok ikke, fortsetter meteorologen.

I tillegg understreker han at nedbøren er forbigående.

Onsdag skinte solen over Bergen. Denne helgen blir det nok en mindre klar utsikt fra Fløyen. Foto: Alice Bratshaug

Ikke slutt på finværet

Selv om denne helgen blir fuktig, er det ikke slutt på finværet for vestledningene.

– Mandag vil det klarne mer opp og bli varmere igjen, sier Fagerlid.

Han forteller at Vestlandet vil se temperaturer på rundt 20 grader og oppover gjennom neste uke.

Likevel er det sjanse for at himmelen vil være litt mer overskyet enn vi har sett denne uken.

– Vi er inne i en god periode nå fremover, så det må man bare nyte. Det ser ut til å holde seg en stund fremover, men neste helg er det litt mer usikkert, forteller meteorologen.