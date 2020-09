Ti nye smittede i Bergen: – Arbeider intenst med smittesporing

– Vi er i en nedadgående trend, det er gledelig, sier Roger Valhammer.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

To ansatte og en beboer på Fyllingsdalen sykehjem i Dag Hammarskjølds vei er smittet. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Bergen kommune melder om ti nye koronasmittede siden tirsdag.

De smittede er fra 15 til 68 år. To har ukjent smittevei.

– Dagens tall viser at vi er i en nedadgående trend, det er gledelig, sier byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til kommunens nettsider.

Han forventer fortsatt nedgang, men også daglige variasjoner.

Nye tilfeller på sykehjem

To ansatte og en beboer ved Fyllingsdalen sykehjem er blant dem som nå har fått påvist smitte.

Tirsdag ble det meldt om et nytt koronadødsfall i Bergen.

Det totale smittetallet i Bergen er 1377.

– Det arbeides intenst med smitteoppsporing, og vi er så å si à jour nå, sier smittevernoverlege Karina Koller Løland.

– Verktøyet virket i Bergen

På regjeringens pressekonferanse onsdag ble Bergen trukket frem.

– Bergen var den første større kommunen som fikk et tydelig utbrudd. Der har de testet verktøyet og det virker, sier helseminister Bent Høie.

Verktøyene Høie sikter til er lokale regler om hvor mange som kan samles, besøksforbud på institusjoner og anbefaling om munnbind og hjemmekontor, blant annet.

– Det som har skjedd i Bergen gir oss tro på at andre kan ta i bruk slike tiltak og slå ned smitten, sier ministeren.

Helseministeren sier myndighetene nå vurderer å åpne mer nasjonalt, men at kommuner med høye smittetall innfører egne tiltak, slik Bergen har gjort.

R-tallet er over 1

Folkehelseinstituttet (FHI) melder i sin ferske ukesrapport at smittespredningen i Norge har økt jevnt den siste tiden ukene, med mellom 700 og 800 meldte tilfeller ukentlig.

En stor andel av tilfellene i uke 36 og 37 kunne tilskrives lokale utbrudd i Bergen og Fredrikstad/Sarpsborg, mens de meldte tilfellene i uke 38 primært skyldes en økning i antall meldte tilfeller i Oslo.

De siste beregningene viser at det såkalte R-tallet nå er over 1 i Norge. Det betyr at hver koronasmittet smitter flere enn én person.

Den siste beregningen plasserer R-tallet på 1,26, ifølge siste ukesrapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

R-tallet indikerer hvor mange en smittet person smitter videre. Er det over 1, stiger smitten.

– Sannsynligvis økende

– Reproduksjonstallet viser at epidemien nasjonalt sannsynligvis er økende, opplyser FHI.

Det understrekes at beregningene er usikre, og at smittesituasjonen regnes å være «relativt stabil».

Line Vold, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet sier det er lenge siden R-tallet i Norge har vært så høyt.

– Samtidig er det viktig å være klar over at regnemåten er endret siden i vår, slik at tallene fra mars og nå ikke er helt sammenliknbare, sier hun.

R-tallet baserer seg på antall sykehusinnleggelser og mobilitetsdata. Når tallet på innlagte er få, skal det bare en liten økning til for å få R-tallet i været.