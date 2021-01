Kvinne i 30-årene siktet for frihetsberøvelse

Politiet vil lørdag be om fire ukers varetektsfengsling av en kvinne etter en hendelse i Nordfjord i romjulen.

Kvinnen blir fremstilt i Bergen tingrett lørdag. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Politiadvokat Erling Melvær sier til BT at det er faren for bevisforspillelse som gjør at de ønsker å varetektsfengsle kvinnen i fire uker. Hun blir fremstilt for fengsling i Bergen tingrett klokken 11 lørdag.

– Mot sin vilje

– Siktelsen går ut på at siktede har holdt tilbake en annen person mot sin vilje. Frihetsberøvelsen skal ha strukket seg over noe tid, noen timer én dag, sier Melvær.

Ifølge Melvær skal det ikke være et barn som er holdt tilbake mot sin vilje.

Kvinnen som blir fremstilt for fengsling er i 30-årene, sier politijuristen.

– Kan ikke si noe

Advokat Marius Wesenberg bekrefter overfor Bergens Tidende at han er oppnevnt som forsvarer for kvinnen.

– Jeg har ikke fått snakket med siktede og kan ikke si noe, sier Wesenberg.

Han ønsker ikke å si noe om hvilken relasjon det er mellom kvinnen og personen som skal ha vært utsatt for frihetsberøvelse.