Torsdag skal de vurdere tiltakene: – Det er ikke gitt at vi har en klar konklusjon

Kommunen har bedre oversikt over smitten på byggeplassene. Nå er de urolige for utbruddet i hjemmetjenesten.

Helsebyråd Beate Husa har forståelse for at mange stiller spørsmål ved de strenge tiltakene. Foto: Bård Bøe (ARKIV)

Torsdag skal byrådet og nasjonale myndigheter snakke sammen om situasjonen og videre tiltak i Bergen.

Onsdag meldte kommunen om elleve nye smittetilfeller og ett nytt påvist tilfelle av mutert virus i Bergen.

– Forstår at folk er lei

Med relativt lave smittetall har helsebyråd Beate Husa forståelse for at mange stiller spørsmål ved de strenge tiltakene.

– Jeg forstår at folk er lei av strenge tiltak, sa Husa under en pressebrief onsdag.

Til BT forteller hun at hensikten med tiltakene er å få oversikt, men også å få ned mobilitet dersom smitten hadde spredd seg så mye som fryktet.

– På den måten ville vi kunne redusere faren for ytterligere spredning.

– Har bedre oversikt

Husa vil ikke si at smitten i Bergen er under kontroll, men at kommunen har oversikt. Utbruddene knyttet til to byggeplasser i Bergen hadde et fryktet potensial for større spredning, forteller Husa.

– Vi har bedre oversikt nå, også på byggeplassene. Den spredningen vi fryktet, har vi ikke sett. Nå er vår uro knyttet til utbruddet i hjemmetjenesten, sier helsebyråden.

Hun opplyser at byrådet vil ta med seg den generelle vurderingen av tiltakene, og råd fra smittevernoverlegen i møtet med helsemyndighetene.

– Det er ikke gitt at vi har en klar konklusjon. Det vil være viktig for oss å også lytte til det nasjonale helsemyndigheter sier, og høre deres vurdering av situasjonen, sier Husa.

– Selv om smittetallene i Bergen er relativt lave, er det de muterte virusvariantene som gir størst grunn til bekymring, skriver smittevernoverlege Frank van Betten i sin ukesrapport. Foto: Alice Bratshaug (ARKIV)

Gir lengre karantenetid i enkelttilfeller

De to siste ukene har 32 prosent av dem som har testet positivt for korona i Bergen, vært smittet av et mutert virus.

Det er fortsatt slik at det ikke sees direkte sammenheng mellom mutert virus og økt sykelighet eller dødelighet, men alle rapporter viser økt smittepotensial, opplyser Husa.

– Det ser og ut til at de muterte variantene gir positivt utslag på koronatestene litt senere i sykdomsforløpet.

I sin rapport fra uke seks, skriver smittevernoverlegen at det kan være aktuelt å utvide karanteneperioden for mutert virus fra 10 til 14 dager. Det er tidligere gjort i Ulvik.

– Å utvide karantenetiden kan bli aktuelt i enkelttilfeller, men på generell basis vil det være et nasjonalt anliggende å legge dette inn i covid-19 forskriften, sier Husa.

Husa sier til BT at det ikke er vurderte å gjøre dette til en generell regel i Bergen.