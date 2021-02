Har du spørsmål om mutantvirus? Se hva FHI svarte BTs lesere.

Jeg jobber i en nabokommune til Bergen og reagerer på at vi fortsatt har studenter i praksis som bor i Bergen og altså må pendle på tvers av kommunegrenser. Er praksis i helsevesenet sidestilt med det å være ansatt i helsevesenet slik at det er en nødvendig reise?Jeg synes det er vanskelig å forstå at det er ok når alle blir bedt om å unngå unødvendige reiser. Det er jo ikke slik at studentene er nødvendige for å få driften til å gå rundt.