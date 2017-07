Ordføreren i Os reagerer på drøye kommentarfelt. - Vi har blitt kalt alt fra pedofile til dyremishandlere.

– Det tar helt av, folk er i harnisk. Alt er svart-hvitt. Enten er du dyreelsker eller dyrehater, forteller Marie Lunde Bruarøy, ordfører i Os kommune.

Etter at knoppsvanen «Havnesjefen» angrep en fem år gammel barnehagejente og dro henne under vann i slutten av juni, vedtok Bjørnafjorden landbrukskontor at svanen skulle avlives. Det har skapt et voldsomt engasjement, langt utenfor kommunegrensene.

Ordføreren forteller at det blant annet er blitt rettet hets mot barnets foreldre og de ansatte i barnehagen, som var til stede da svanen gikk til angrep.

Varslet om netthets

– Jeg oppdaget en nettkommentar i Os og Fusaposten der det ble stilt spørsmål ved om foreldrene var skikket til å være foreldre. Da ble jeg skikkelig sint og ringte inn og ga beskjed om at kommentarfeltet måtte overvåkes, sier hun.

Ordføreren har også fått merke at hun selv er tema for debatt.

– Senest lørdag fikk jeg høre fra en dame at hun hadde lest en kommentar om hva «ordføreren hadde gjort hvis hele familien hennes hadde blitt druknet», forteller Bruarøy.

Nikita Solenov

Det skal også ha blitt hevdet i kommentarfeltene at hun og andre er pedofile barne- og dyremishandlere.

– Jeg blir litt skremt, men mest sjokkert over hvordan man kan vri en sak til å få et så feil fokus. Store deler av befolkningen i Os har forståelse for avlivningsvedtaket. Jenten som ble dratt under vann, oppsummerte etterpå at «sånne svaner kan vi ikke ha». Det er klokt av en femåring.

Kommentarer om barnets vekt

Kenneth Svenningsen, journalist i Os og Fusaposten, har skrevet flere saker om den omstridte svanen. Han bekrefter at avisen har måttet slette flere kommentarer.

– En del kommentarer ble helt usaklige. Folk skrev mindre pene ting om barnet og familien hennes. Noen kommenterte til og med barnets vekt, forteller han.

Svenningsen mener at det er uverdig for Os at debattklimaet er blitt som det er blitt, og at det grenser til nesten bare å bli komisk.

– Det er synd at flere tyr til ytterligheter og oppfordrer til vold, slår han fast.

Bård Bøe

– Mange må tenke seg om

Mandag er det varslet en folkedemonstrasjon mot avlivingen av svanen. Søndag kveld står det på Facebook at 41 personer skal dit, og at 86 personer er interessert i arrangementet.

Blant dem som skal gå i demonstrasjonen er Monica Solheim Bruland.

– Jeg er engasjert i saken fordi svanen er et vilt dyr som har forsøkt å beskytte familien sin. Å avlive svanen blir veldig feil. Jeg synes nesten at det grenser mot dyremishandling, forteller hun.

Bruland har selv fulgt med på kommentarfeltene, men har valgt å ikke delta i dem.

– Jeg har holdt meg klokelig unna, fordi det er så mange følelser i denne saken. Det er rett og slett dumt å skrive når man er irritert.

Hun mener at mange har gått for langt, og at flere burde tenkt seg om før de skrev.

– Det er ikke alltid greit å skrive det man mener.

Krasse kommentarer i alle retninger

Torkel Erdal og Bergitte Wiik, to av arrangørene bak demonstrasjonen, tar også avstand fra usaklige kommentarer på nett.

– Personangrep og trusler tar vi sterkt avstand fra, sier Lærdal.

De to arrangørene har selv fått kjenne at kommentarfeltene har kokt, ettersom også de er blitt utsatt for kritikk fra dem som vil avlive svanen.

– Vi startet faktisk en tråd på Facebook som vi måtte stenge fordi kommentarene ble for drøye, forteller Vik.

Skjermdump

Ordføreren deltar ikke

I forkant av demonstrasjonen har arrangørene samlet inn underskrifter mot avliving. I skrivende stund mangler de i underkant av 200 underskrifter for å nå målet på 10.000. Demonstrantene håper på å kunne levere underskriftene til ordføreren i morgen.

Men ordfører Bruarøy forteller at hun ikke kommer til å være til stede når demonstrasjonen finner sted. Hun har nemlig ferie i to uker til.

– De må bare gå i demonstrasjonstog, men det vil ikke ha noen effekt, sier hun.

Bergens Tidende har måttet fjerne flere upassende innlegg i artikler om svanen fra Os.