Det brant tirsdag kveld i en tomannsbolig i Alverstraumen. Alle personene i huset kom seg ut.

Klokken 21.49 meldte politi og brannvesen om at det brant i en tomannsbolig i Alversund i Lindås kommune.

Ifølge BTs journalist på stedet skal det være snakk om et hus i Storsteinen på Hilland i Alverstraumen.

Lettere røykskader

– Alle personene skal ha kommet seg ut av huset, og en person skal ha lettere røykskader, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Vest politidistrikt til BT.

Klokken 22.04 melder politiet om at brannen skal være slukket.

To personer som oppholdt seg på adressen er fraktet til legevakten av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk, og to hunder er sendt til veterinær for sjekk, opplyser 110-sentralen på Twitter.

Det skal ha brent i den ene delen av tomannsboligen. Brannvesenet fra Lindås var fremme klokken 21.52, ifølge vaktkommandør Stig Tetler ved 110-sentralen Hordaland.

Mye røyk

Det skal være en del røykskader i leiligheten som brant. Det meldes også om en del røyk i området.

– Det var ikke mye flammer da vi kom til stedet, men det var en del røyk, forteller vakthavende brannsjef i Lindås og Mæland, Ole Johan Ingebrigtsen.

En hund var på et tidspunkt savnet, men brannvesenet skal ha hentet den ut.

Køer på stedet

I forbindelse med brannen meldte flere tipsere om at fylkesvei 57 var stengt ved Isdalsø.

Ifølge Vegtrafikksentralen pågår det for tiden veiarbeid og asfaltering på strekningen, og det er manuell dirigering på stedet med ventetider på 15–20 minutter.

– I forbindelse med brannen ble veien helt stengt for å slippe utrykningskjøretøy forbi. Veien er nå åpnet igjen for manuell dirigering, forteller trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen, Marius Råve.