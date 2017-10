AVTALEN: I 2014 gikk fylkespolitikerne med på å avstå grunn til Statens vegvesen slik at Vegvesenet hadde et sted å dumpe all steinen fra E39-prosjektet mellom Bergen og Os. De forutsatte imidlertid en rekke ting for å godta prosjektet. Foto: Christian Bjerga. Illustrasjon: Endre Maurstad Lilletvedt.