Kvelden før den populære tempoetappen, er svingene opp mot Fløyen fylt av tilskuere.

– Å, du har liggeunderlag óg, du. Det var jo veldig lurt, sier Roger Vestvik fra Karmøy.

Sammen med fire kompiser har de med seg sovepose, mat og drikkevarer når de tar Fløibanen til toppen av fjellet.

– Blir kaos

De når toppen, og begynner å nedover sykkeltraséen. Flere har slått leir i skogen rundt løypen.

– I morgen blir det jo helt kaos. Hvis vi vil ha gode plasser, tror jeg det er lurt å sove over, sier Frederick Dahl.

Bård Bøe

Til vanlig jobber de fem kameratene offshore. Flere av dem har fått byttet turnusen, slik at kunne være med i Bergen under sykkel-VM.

– Onsdag og søndag er høydepunktene, men lagtempoen for menn var også en fest. Vi sto i Birkelundsbakken og så hvor vanvittig fort lagene klarte å kjempe seg opp. Og med det været, sier Frederick Dahl.

Bård Bøe

Fester flagget

Kameratene har funnet en fin plassering for tempoetappen, og begynner å henge opp et stort norsk flagg mellom to trær.

– Trenger du hjelp, spør Vestvik.

Espen Blikra prøver å klatre opp i et tynt tre for å feste flagget.

– Nei, jeg skal klare det. Jeg må bare finne ut hvilken vinkel som er best for flagget.

Bård Bøe

De får flagget opp. Flere av de forbipasserende stopper opp og spør om kameratgjengen kan holde av en plass til dem, og får positivt svar, så lenge de tar med kaffe og frokost.

– Er det i det hele tatt lov å flagge nå, spør Dahl de andre.

– Jaja, jeg antar at politiet har bedre ting å gjøre i kveld enn å se etter flagg.

Samtidig kjører en offisiell UCI-bil forbi, tuter og gir tommelen opp til guttene.

– Jeg vet ikke om det egentlig er lov å sove over. De ville i alle fall ikke ha masse telt oppi fjellsiden her, sier Dahl.

Bård Bøe

De har ingen store forhåpninger til de norske rytterne i morgen.

– Norge har nok ingen sjanse til å ta gull i morgen, men vi skal heie de norske rytterne opp, om det er til tiende eller førtiende plass, sier Dahl.