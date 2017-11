Sylvi Nordeide (57) og Torben Thyrsgaard​ ​(61)

– Rett før jul for syv år siden, tok jeg en guidet busstur på Lanzarote. På bussen var Torbe​n​.​ ​Vi snakket litt sammen på turen​,​ og jeg må​ ​innrømme at han gjorde et godt inntrykk. Han inviterte meg på date dagen etter. Halvannen ​time ut i middagen tok han frem en liten eske med ​en ​ring​, ​og spurte om jeg ville gifte meg med han. Jeg ble overrasket, men ikke skremt. Da jeg fikk samlet meg litt​,​ svarte jeg at vi gjerne må være forlovet,​ ​men​ ​gifting kommer ikke på tale. Han har fortsatt å bo i Danmark og jeg i Bergen. Og slik skal det bli. Vi er på besøk hos hverandre så ofte vi kan​,​ og det er akkurat passe.​ ​Vi er enige om at dette holder hverdagen unna i forholdet, og vår erfaring er at litt pendling holder romantikken levende.