Lastebil krasjet i flere biler og endte i gjerde i Fjellveien: – Jeg greide akkurat å hoppe unna

En lastebil skal ha kjørt på en brannbil og råkjørt gjennom Fjellveien i Bergen. Føreren har stukket av.

Lastebilen endte ferden i et gjerde i Fjellveien. Flere turgåere forteller at de måtte hoppe unna da den kom kjørende gjennom turområdet. Foto: Jannica Luoto

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Politiet fikk søndag ettermiddag mange meldinger om villmannskjøring med lastebil i Fjellveien i Bergen. Lastebilen skal ha kjørt på både en brannbil, en buss og en personbil før den fortsatte ferden.

Vitner forteller at bilen litt før klokken 13 kjørte flere ganger inn i en buss på Mulen snuplass i Persenbakken.

– Dette begynte i Persenbakken. Brannvesenet ble påkjørt av en liten lastebil som kjørte videre mot Fjellveien. Bilen skal ha kjørt inn i et tre. Bilføreren har stukket av, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Flere personer forteller at de måtte hoppe unna for å unngå å bli truffet av lastebilen i den travle turveien, men ingen personer skal ha blitt skadet.

– Satser på etterforskning

Ved 14.15-tiden forteller Algrøy at føreren fremdeles ikke er funnnet og at det ikke er meldt om skadede.

– Politiet har flere patruljer i sentrum, men nå har det gått en del tid. Føreren kan være nesten hvor som helst. Nå satser vi mer på etterretning og etterforskningssporet, for å finne ut hvem det kan være, sier han.

Bilen vil taues bort fra stedet, opplyser Algrøy.

Vanja Andersen og Rebecca Fugelli måtte hoppe til siden for ikke å bli truffet av lastebilen. Foto: Mads Bøyum

– Kjørte ikke stabilt

Vanja Andersen og Rebecca Fugelli gikk bortover Fjellveien da lastebilen kom kjørende. De tenkte den ville senke farten da den kom opp Mulesvingene.

– Da jeg så den ikke bremset ned, greide jeg akkurat å hoppe unna for ikke å bli truffet av siden. Lastebilen kjørte ikke helt stabilt, sier Vanja Andersen.

Så hørte hun et smell. Da hadde den kjørt inn i en bil til.

– Da ringte jeg politiet. Det gikk veldig fort, sier Andersen.

– Hørte et kjempesmell

Kim Furseth møtte også lastebilen da han syklet nordover på Fjellveien. Ved Breistølsveien måtte han svinge ut til siden for å komme seg unna.

– Den kjørte veldig fort, sier han.

Furseth hadde sett mange folk på strekningen han kom fra og ble bekymret.

Kim Furseth måtte svinge ut av veien da lastebilen kom kjørende. Foto: Jannica Luoto

– Etter jeg hadde svingt ut av veien hørte jeg et kjempesmell. Da jeg syklet tilbake så jeg at lastebilen hadde kjørt utfor veien og krasjet i et tre.

Furseth så føreren komme ut av lastebilen og veive med noe i hånden.

– Vedkommende gikk litt bortover veien, og løp deretter ned skråningen mot Mulen.

Furseth forteller at han sjekket at det ikke satt noen andre i bilen.

– Hoppet vekk

– Vi hoppet ut av veien for å ikke bli truffet, forteller BT-journalist Mads Bøyum som gikk tur i området da han så lastebilen komme kjørende.

Han så bilen komme kjørende i Fjellveien forbi innkjørselen til Breistølen.

– Den kom kjørende i rask fart og dundret inn i en bil som sto parkert. Til slutt kjørte den inn i et gjerde. Jeg skrek, sier Bøyum.

Etter det kjørte bilen inn på gangveien på Fjellveien.

Her i Fjellveien står lastebilen søndag. Foto: Jannica Luoto

Sjokkert eier av bilen

– Jeg er litt sjokkert her, sier daglig leder for transportselskapet som eier lastebilen.

Ifølge ham er den som vanligvis bruker bilen hjemme med nøklene. Han mener derfor bilen må være stjålet. Sist gang bilen var i bruk var på fredag, før den ble parkert i Bergen sentrum.

Bilen kjørte gjennom Fjellveien, der det som vanlig på en søndag var en rekke personer ute og gikk tur. Foto: Reidun Drægebø

– Politiet lurte på om vi hadde noen ute som kjørte i dag. Det fikk jeg akkurat sjekket, og det har vi ikke, sier han.

Han har fått beskjed om at det er materielle skader etter at bilen har kollidert med andre biler.

– Dette er veldig kjedelig. Jeg må bare hive meg i bilen for å se hva som har skjedd, sier han.

Bussen i Mulesvingen skal ha blitt truffet tre ganger. Foto: Eldri Hatleli/2211-tipser

Operasjonsleder Per Algrøy sier litt før klokken 13.30 at de ikke har grunn til å tro at dette er noe annet enn promillekjøring, eller noen som har stjålet en bil og prøver å stikke av.

– Vi har ikke fått meldinger om at noen skal være skadet. Vi er i kontakt med eieren av firmaet, men har ikke fått klarhet i om bilen er stjålet, sier Algrøy.