Byrådet styrer mot bybane-nederlag i Åsane

En nesten samlet opposisjon sier nei til byrådets forslag om en bybane i dagen langs golfbanen i Ervik.

Flere titalls boliger må rives for å realisere en bybaneløsning i dagen langs Ervikvegen. Foto: Bård Bøe

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Byrådets forsøk på å endre bybanetraseen i Åsane er i ferd med å gå på et nederlag. Opposisjonspartiene sier nemlig nei til det innstilte forslaget om å bytte fra en tunnelløsning til å føre den i dagen langs Ervikvegen. Tiltaket vil ifølge fagetaten kutte kostnadene med rundt 100 millioner kroner.

– Jeg tror byen har alt å tjene på at politikerne i større grad samler seg om hvor bybanen til Åsane skal gå. Ved å legge den i tunnel så unngår man unødvendige konflikter. Det er veldig synd om det skal bli krangling på hvert bybanestopp, sier Charlotte Spurkeland.

BT har gjort en ringerunde til opposisjonspartiene. Foruten Høyre sier også FNB, Sp, Rødt og flere nei til tunnel. Det betyr at byrådet ikke lenger har flertall.

– Jeg håper flertallet holder. Det er veldig mange gode argumenter for å legge denne traseen i tunnel, sier Spurkeland.

Byutviklingsbyråd Eline Haakestad (MDG) har lagt frem det nye forslaget om dagløsning langs Ervikvegen i Åsane. Foto: Rune Sævig

– En unødvendig omkamp

Forslaget om å endre på traseen har skapt reaksjoner i Åsane. På et opprop signert nærmere 1200 beboere hevdes det at planene vil «medføre katastrofale og irreversible endringer i lokalsamfunnet Ervik/Åstveit.»

– Vi mener at en bør følge den løsningen som ble anbefalt i konsekvensutredningen. Vi ser på dette som svært inngripende og dessuten unødvendig omkamp, sier Sofie Marhaug, gruppeleder for Rødt.

Hun får støtte av Senterpartiets gruppeleder Anne Brit Reigstad.

– Vi forstår ikke hvorfor en ønsker en løsning der 40 boenheter må rives.

Nyvalgt nestleder i Utvalg for miljø og byutvikling, Tore Landmark fra FNB, følger opp.

– I denne saken har jeg hele partiet mitt med meg. Også de uavhengige, sier han med henvisning til at Trym Aafløy inviterte hele pressekorpset til en parkeringsplass i Ervik da han meldte seg ut. Her langet han ut mot byrådets nye planer.

Også utbryterne Tor Woldseth og Tomas Flesland sier til BT at de støtter tunnelforslaget.

Hvis opposisjonen i bystyret får viljen sin vil blir det bybanestopp på vestsiden av motorveien. Foto: Bård Bøe

Overrasket over byrådets forslag

Det eneste opposisjonspartiet som ikke vil uttale seg om saken er SV. De skal behandle saken på et medlemsmøte den 18. januar.

– Men vi ble litt overrasket over byrådets forslag, innrømmer Jarle Brattespe (SV).

Han forteller at partiet to ganger i bystyret (2016 og 2018) har stemt for en løsning med tunnel fra Eidsvåg til Griggastemma og med stopp ved Tertneskrysset.

– Det står ingenting annet i vårt program om denne saken enn at vi ikke ønsker omkamper, men frem til medlemsmøtet har konkludert så holder vi alle muligheter åpne.

En storstilt boligbygging skal erstatte dagens skog ved Griggastemma. Utbygger Axer ivrer for en tunnelløsning. Foto: Bård Bøe

Få å lage flertall med

Saken skal opp til førstegangsbehandling i Utvalg for miljø og byutvikling neste torsdag. Den avgjøres endelig på bystyremøte den 27. januar. Geir Steinar Dale, leder for utvalg for miljø og byutvikling, ønsker ikke å uttale seg om muligheten for å vinne frem i denne saken.

– Vi kommer til å danne forhandlinger for å se om det er mulig å få til et flertall.

– Hvem ser du for deg at dere skal danne flertall med?

– Det har jeg ikke noen formening om her og nå. Men det er jo åpenbart hva Høyre, Frp og Sp mener i denne saken. Da er det nært sagt ikke så mange igjen.

– Hvorfor har det vært viktig for dere å fremme denne endringen?

– Det må nesten byrådet svare for.

Byrådet ønsker bybanestopp sørvest for Griggastemma. Malplassert, mener kritikerne. Foto: Bård Bøe

Intern motstand i Ap

Også internt i Ap har det vært motstand mot endringene. Blant annet har leder for Åsane Ap, Even Sørland, og bystyrerepresentant Lillian Vangberg vært ute i mediene og kritisert dagløsningen.

– Stoppet som anbefales nå ligger i en bakevje, reaksjonen fra folk er at det er malplassert. Det blir ingen knutepunktfortetting. Bybanen skal være en gave til Åsane, og den må gis med mer kjærlighet enn dette, uttalte Sørland til BA rett før jul.

Geir Steinar Dale vil ikke uttale seg om motstanden internt i Arbeiderpartiet.

– Det som er kjent fra mediene er kjent fra mediene. Jeg vil ikke uttale meg mer om det, sier han.