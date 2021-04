Snø og stengte fjelloverganger: – Alle mannskap er ute og jobber

I Bergen vil det veksle mellom snø- og sluddbyger de neste dagene, mens i fjellene vil uværet fortsette.

Natt til mandag har det lagt seg et lag med snø i Bergen. Foto: Tor Høvik

Publisert I dag 10:04

Fra kontorene på Florida kan meteorolog Anne-Mette Olsen i Vervarslinga på Vestlandet knapt se konturene av Ulriken.

– Utenfor er det omtrent bare hvitt, sier hun.

Snøværet vil heller ikke nødvendigvis forsvinne med det første, opplyser Olsen.

Hun forteller at temperaturen vil gå litt opp utover formiddagen og ettermiddagen, og at snøgrensen da vil ligge på 200 meter.

– I fjæresteinene kan det gå over til sludd og regnbyger. Det er en liten mulighet for at det kan bli litt vått utover ettermiddagen, sier Olsen.

Det våte været vil i så fall bare være kortvarig. Allerede i kveld skal temperaturene falle igjen, og da vil nedbøren på nytt komme som snø.

– Utover dagen i morgen øker snøgrensen til 400 meter, så da vil det være en større sjanse for regn- og sluddbyger i de lave områdene, sier Olsen.

Lave temperaturer fremover

På torsdag vil nedbøren starte som snø, men trolig gå over til regn i de laveste områdene utover dagen.

– Temperaturen er ikke så høye fremover, så det kan i perioder komme som snø hele uken. Det er ikke akkurat slik at man bør legge om til sommerdekk. Det er det nok lurt å vente litt med, sier meteorologen.

– Temperaturen er ikke så høy fremover, så det kan i perioder komme som snø hele uken, sier meteorologen om nedbøren som er varslet. Foto: Simen Sundfjord Otterlei

Det vil vekselvis kunne komme snø helt frem mot fredag, forteller meteorolog Anne-Mette Olsen i Vervarslinga på Vestlandet. Foto: Simen Sundfjord Otterlei

Det er farevarsel for både snø og snøfokk i fjellet.

– Det kommer til å være krevende kjøreforhold. Utfordringene i fjellet kommer til å vare hele dagen, og et godt stykke ut på dagen i morgen. Så minker det i løpet av ettermiddagen og kvelden i morgen, sier Olsen.

Alle mannskap ute og jobber

I løpet av natten er det meldt om glatte veier i Vestland, og det har hittil vært to trafikkulykker:

Klokken 23.15 søndag kveld kjørte en bil av veien og havnet på taket i Kaupanger. Føreren slapp fra det uten skader, men måtte gi fra seg førerkortet.

Klokken 02.48 kolliderte en bil på Nordhordlandsbrua. Det var tre personer i bilen. De fikk tilsyn av helsepersonell på stedet, men slapp fra det uten store skader. Også her ble føreren fratatt lappen.

Klokken 09.30 er det ikke så mye å klage om på veiene, opplyser trafikkoperatør Albert Sherington i Vegtrafikksentralen.

Han påpeker at det foreløpig heller ikke er så mange biler på veiene.

– Men alle mannskap fra de ulike entreprenørene er ute og jobber.

Status på fjelloverganger

Følgende er status på fjellovergangene klokken 10:

E16 Filefjell: Åpen

E134: Stengt.

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt

Rv. 13 Vikafjell: Stengt

Rv. 15 Strynefjell: Stengt

Rv. 52 Hemsedal: Kolonne

Fv. 50 Hol-Aurdal: Kolonne

Fv. 53 Tyin-Årdal: Stengt. Vil ikke åpnes i dag pga. snømengdene.

Slik ser det ut på riksvei 7 ved Dyranut klokken 09.33 mandag morgen. Foto: Statens vegvesen

Mye vind på kysten

Ut mot kysten vil det også komme mye vind fremover, forteller Olsen.

– Det er veldig høye bølger, opp mot mellom ni og ti meter. Man bør være forsiktig når man beveger seg helt ytterst på kysten, sier meteorologen.

Det vil være stiv kuling og sterk kuling på kysten fra i ettermiddagen, og i morgen vil det være kunne komme enda mer vind.